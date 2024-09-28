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山陀兒颱風恐再衝擊東部 交長：已預作鐵公路疏運整備

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱今前往中央氣象署聽取簡報。圖／交通部提供
交通部長陳世凱今前往中央氣象署聽取簡報。圖／交通部提供

第18號颱風「山陀兒」今天已經成形，明天有機會增強為中度颱風，並發布海上警報，下周一至周三影響台灣天氣劇烈。交通部長陳世凱今前往中央氣象署聽取簡報，並表示，山陀兒影響花東機率高，鐵公路已預作準備，若遇上鐵公路中斷，也已協調其他海空陸運隨時啟動應變。

山陀兒颱風來勢洶洶，截至今天下午2時，中心位置在北緯18.4度，東經125.3度，以每小時4公里速度，向西南西進行，氣象署預估路徑將從台灣東邊近海北上，北部及東半部首當其衝，將迎劇烈風雨，且暴風圈可能壟罩全台灣，預計最快明天上半天就會發布海上警報，並有機會在發海警後，24小時內再發布陸上警報。

陳世凱表示，今天上午到花蓮視察鐵道復建，受東北季風影響，當地風浪已經很大。根據氣象署提供數據，山陀兒有機會影響台灣，加上台灣周圍海溫較高，也有機會形成中颱，且暴風半徑達200公里以上，需謹慎因應，尤其影響花東機率高，花東鐵公路會預作準備，也提醒現場工程人員，應首要考量人員安全，該撤離機具就撤離，另也就疏運預做準備。

陳世凱指出，花東交通預警已經做得差不多，會盡量保障民眾行的安全，在極端狀況發生前會預先通知民眾做預警性封路或停駛，疏運部分也會快速啟動，已經有SOP研擬準備。

根據氣象署最新預測，山陀兒颱風恐衝擊東部地區，對於蘇花鐵公路可能再次中斷，陳世凱也說，已針對道路中斷預作準備，像是要求民航局協調航空公司讓運能起來，也拜託連江縣政府針對新臺馬輪預作準備，陸運部分則啟動南迴鐵路疏運增班，西部也協調高鐵公司增加運能。

交通部長陳世凱表示，山陀兒颱風影響花東機率高，若遇上鐵公路中斷，已協調其他海空陸運隨時啟動應變。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱表示，山陀兒颱風影響花東機率高，若遇上鐵公路中斷，已協調其他海空陸運隨時啟動應變。記者周湘芸／攝影

氣象署 陳世凱 颱風

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