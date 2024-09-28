颱風山陀兒路徑西修「更靠近台灣」 東部這2天恐迎劇烈雨勢

第18號颱風「山陀兒」今天已經生成，中央氣象署表示，山陀兒颱風預計今天下午到明天增強中颱，暴風半徑將擴大為220公里到250公里，此外，根據最新預報，山陀兒路徑向西修正，預計將更靠近台灣，下周二、周三花東雨勢恐更劇烈。

氣象署預報員劉沛滕指出，山陀兒颱風今天上午在鵝鑾鼻東南方620公里海面生成，移動速度緩慢，截至今天下午仍距離台灣620公里處滯留打轉，且強度持續增強，預計明天到下周一往台灣近海移動，屆時大台北東側、東半部及恆春半島風雨增強，下周二、周三影響最明顯。

他指出，根據今天下午2點最新預報，山陀兒路徑更向西修正，比上午預報更靠近台灣，下周二、周三花東雨量預估會更多，雖然最新預報往西修，但路徑還有變化空間。

劉沛滕表示，山陀兒颱風預計今天下午到明天會增強中颱，下周一往西北西朝台灣近海移動，且暴風半徑將擴大為220公里到250公里，影響台灣附近海面和陸地。下周二、周三從台灣東側北上機率高，若較靠近台灣，雨量就會較多，路徑仍有不確定性。

劉沛滕也說，預估最快明天上午發布海上警報，若暴風半徑較大，有機會在明天夜間或下周一清晨發布陸上警報，下周二至周三暴風圈有機會籠罩全台。

降雨方面，他表示，下周一受颱風外圍環流影響，東半部、北部、大台北有局部豪雨大雨。周二、周三整個東半部有豪雨等級以上降雨，北部山區也有豪雨，各地天氣不穩定。此外，山陀兒颱風預估從台灣東南側北上，周四將移動到東北側外海，屆時中部以北、宜蘭也有大雨。

劉沛滕表示，受颱風外圍雲系影響，各地雲量偏多，今天到下周一西半部、中南部高溫約32到33度，下周二、周三溫度較低，下周四、周五受北邊東北風涼空氣影響，低溫將下探20度左右。