快訊

山陀兒最新路徑出爐！2地區首當其衝 颱風假機率最高時間點曝

捲京華城案！北檢聲押李文宗、朱亞虎 北院開羈押庭時間出爐

以軍空襲貝魯特！聲稱擊斃真主黨領袖 消息人士：已失去聯繫

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風山陀兒路徑西修「更靠近台灣」 東部這2天恐迎劇烈雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
山陀兒颱風最新路徑。圖／氣象署提供
山陀兒颱風最新路徑。圖／氣象署提供

第18號颱風「山陀兒」今天已經生成，中央氣象署表示，山陀兒颱風預計今天下午到明天增強中颱，暴風半徑將擴大為220公里到250公里，此外，根據最新預報，山陀兒路徑向西修正，預計將更靠近台灣，下周二、周三花東雨勢恐更劇烈。

氣象署預報員劉沛滕指出，山陀兒颱風今天上午在鵝鑾鼻東南方620公里海面生成，移動速度緩慢，截至今天下午仍距離台灣620公里處滯留打轉，且強度持續增強，預計明天到下周一往台灣近海移動，屆時大台北東側、東半部及恆春半島風雨增強，下周二、周三影響最明顯。

他指出，根據今天下午2點最新預報，山陀兒路徑更向西修正，比上午預報更靠近台灣，下周二、周三花東雨量預估會更多，雖然最新預報往西修，但路徑還有變化空間。

劉沛滕表示，山陀兒颱風預計今天下午到明天會增強中颱，下周一往西北西朝台灣近海移動，且暴風半徑將擴大為220公里到250公里，影響台灣附近海面和陸地。下周二、周三從台灣東側北上機率高，若較靠近台灣，雨量就會較多，路徑仍有不確定性。

劉沛滕也說，預估最快明天上午發布海上警報，若暴風半徑較大，有機會在明天夜間或下周一清晨發布陸上警報，下周二至周三暴風圈有機會籠罩全台。

降雨方面，他表示，下周一受颱風外圍環流影響，東半部、北部、大台北有局部豪雨大雨。周二、周三整個東半部有豪雨等級以上降雨，北部山區也有豪雨，各地天氣不穩定。此外，山陀兒颱風預估從台灣東南側北上，周四將移動到東北側外海，屆時中部以北、宜蘭也有大雨。

劉沛滕表示，受颱風外圍雲系影響，各地雲量偏多，今天到下周一西半部、中南部高溫約32到33度，下周二、周三溫度較低，下周四、周五受北邊東北風涼空氣影響，低溫將下探20度左右。

氣象署 豪雨 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風外圍雲系挾雨彈 3縣市大雨特報影響至晚間

颱風山陀兒暴風圈恐籠罩全台 氣象署啟動飛機追風觀測

作家曝台灣沒命名颱風資格 打趣恐怕有「米颱目」不可不慎

山陀兒明轉中颱 暴風圈恐壟罩全台 明起海陸警接力

相關新聞

山陀兒最新路徑出爐！2地區首當其衝 颱風假機率最高時間點曝

中央氣象署表示，山陀兒颱風預計今天下午到明天增強中颱，且根據最新預報，山陀兒路徑預計更靠近台灣，下周二、周三花東雨勢劇烈...

颱風山陀兒路徑西修「更靠近台灣」 東部這2天恐迎劇烈雨勢

第18號颱風「山陀兒」今天已經生成，中央氣象署表示，山陀兒颱風預計今天下午到明天增強中颱，暴風半徑將擴大為220公里到2...

山陀兒颱風外圍雲系挾雨彈 3縣市大雨特報影響至晚間

東北風及第18號颱風山陀兒外圍雲系影響，中央氣象署表示，今天基隆北海岸、大台北地區有局部大雨發生的機率，預計影響至晚間，...

作家曝台灣沒命名颱風資格 打趣恐怕有「米颱目」不可不慎

山陀兒颱風今天上午8時生成，為泰國命名。作家謝知橋在臉書表示，在社群平台Threads上看到，有人納悶為什麼中央氣象署要...

山陀兒颱風路徑難預報 氣象署曝關鍵原因：祈願一切平安

今年第18號颱風山陀兒，上午8時生成。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，預計將持續往台灣東南方海面移動，...

山陀兒這2天最接近台灣陸地 1張圖看強風強降雨風險區

輕度颱風山陀兒今天上午8時在菲律賓東北方海面生成，國家災害防救科技中心表示，山陀兒颱風未來將朝西北方向，往台灣東部海域移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。