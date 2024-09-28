颱風山陀兒暴風圈恐籠罩全台 氣象署啟動飛機追風觀測

第18號颱風山陀兒來勢洶洶，預計明天增強為中度颱風，下周二、周三最接近台灣，中央氣象署預估，暴風圈可能籠罩全台造成威脅，今啟動「颱風飛機投落送觀測（追風計畫）」，清晨5時由台中清泉崗機場起飛，進行約4小時的觀測，將協助進行颱風暴風半徑與強度預測。

氣象署指出，「颱風飛機投落送觀測」自2003年起進行，迄今已完成86次飛行觀測，今年由氣象署、台灣大學理學院颱風研究中心及漢翔航空工業股份有限公司共同執行，為應用飛機於颱風作業性觀測。

氣象署表示，山陀兒颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方約640公里的海面上，其路徑有直接侵襲台灣的趨勢，由於海面上氣象觀測十分稀少，且數值模式對此颱風預測路徑仍可能變化，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。

氣象署說明，此觀測資料可有效協助各國氣象人員進行颱風暴風半徑與強度估計，投落送資料也可供氣象署及世界各國數值天氣模式運用，透過超級電腦演算，以改善颱風路徑與結構預報。

為發揮觀測最大效益，氣象署與台灣大學針對未來颱風可能移動路徑、大氣環境等，規劃飛行路徑。氣象署表示，此次執行觀測的飛機為漢翔的Astra噴射機，其爬升至約1萬3千公尺的高空，針對環繞山陀兒颱風的7級風暴風範圍（距颱風中心約80公里）與其移動路徑上的重點區域執行觀測。

氣象署表示，所獲得的投落送資料能即時透過衛星通訊傳回中央氣象署、匯入預報作業系統，除了提供即時的颱風現況以供分析研判外，並饋入該署數值預報模式對颱風進行預報。此外，投落送觀測資料也即時由傳輸供世界各國氣象作業中心應用。