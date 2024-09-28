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網路取代馬路 台東金峰衛生所開設遠距皮膚門診

中央社／ 台東縣28日電

台東升級偏鄉醫療，金峰鄉衛生所結合花蓮慈濟醫院開設遠距醫療皮膚科門診，於每週三上午11時至12時透過視訊提供看診。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，自今年全民健康保險遠距醫療給付計畫修正公告後，台東縣衛生局積極規劃協助金峰鄉衛生所建置遠距醫療服務，自9月25日起，金峰鄉衛生所遠距醫療皮膚科門診啟動，透過與花蓮慈濟醫院合作，於每週三上午11時至12時提供看診服務，大幅提升民眾就醫可近性，不用往返至台東市區或外地就醫。

台東衛生局長孫國平表示，台東從北到南距離，如同台中到屏東，為提升就醫環境，衛生局打造全台第一5G遠距醫療門診，鄉親就近在衛生所看診及檢查，以「網路代替馬路」的模式，提升就醫便利性。

台東縣衛生局自民國109年5月起在11鄉鎮辦理遠距醫療專科門診，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科等，隔年3月於離島地區設立全台第一個遠距心臟內科診別，大幅增加縣民就醫可近性。

孫國平表示，台東遠距醫療與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，衛生所透過遠距會診讓醫學中心專科醫師看診，使民眾到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，早期發現，早期治療，守護縣民健康。

台東 衛生所 遠距

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