NGS助找肺癌基因突變 醫提醒還有抗藥性虎視眈眈

近年次世代基因定序（NGS）成為癌症治療的重要利器，有助找出基因突變使用標靶藥物。但醫師提醒，有突變的肺癌患者約7到8成後續可能有抗藥性問題，使用NGS的時機很重要。

肺癌連續蟬聯台灣癌症死亡率第一名，每年約有9700人死於肺癌，占所有癌症死亡人數的近1/5。國健署2023年公告最新十大癌症排名，肺癌發生率更擠下15年來排名第一的大腸癌，躍居首位。為提升全民健康知識，長庚醫院今天舉辦肺癌講座，由桃園長庚醫院院長、台灣肺癌學會理事長楊政達率5名醫師進行衛教。

林口長庚胸腔內科醫師李適鴻指出，精準醫療時代，在晚期肺癌治療中，次世代基因定序（NGS）已成利器。非小細胞肺癌患者中，高達50到60%的病患腫瘤是帶有基因突變。相較於傳統單一基因檢測的耗費檢體，或傳統基因定序的曠日廢時，NGS能一次全面檢測數十至數百個基因變異，有助患者選用對應標靶藥物。

不過，就算有合適的標靶藥物，還要擔心「抗藥性」問題。李適鴻說明，在檢驗腫瘤時，考量病人安全，多是做局部切片，並依此進行治療，但這樣就可能只有檢測到部分細胞，可能導致使用藥物後，就如警察剷除了一個黑幫、另一個黑幫可能藉此擴增勢力，有其他突變的腫瘤細胞取代被殺死的細胞，導致原來藥物失效。

李適鴻指出，有驗出基因突變的肺癌患者，約7到8成機率可能在後續出現抗藥性。自己就曾治療過1名70歲女性，確診肺腺癌4期後，從一開始使用妥復克治療成功控制病情，但一陣子後腫瘤再度擴大，再轉用泰格莎，又出現抗藥性，後續驗出較罕見的基因突變，幸有恩慈療法藥物可以選用，才有機會讓患者活下去。

然而NGS技術高、價格貴，動輒新台幣20、30萬，就算符合健保給付資格，一生也只有一次給付機會。李適鴻說，因早期肺癌可以手術治療，較不需考慮，不過隨部分標靶藥物開放早期使用，患者可與醫師充分討論，但太早做，仍要擔心後續若出現抗藥性，恐還要再次檢驗才能找到適用標靶，因此使用時機相當重要。

李適鴻表示，治療癌症就像打仗，先幫患者擋下第一波攻擊，才有機會繼續使用其他新武器治療；NGS正有助醫師選擇最有效的藥物，大幅提升患者的治療效果和存活率，但仍建議等有治療需求再做。