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作家曝台灣沒命名颱風資格 打趣恐怕有「米颱目」不可不慎
山陀兒颱風今天上午8時生成，為泰國命名。作家謝知橋在臉書表示，在社群平台Threads上看到，有人納悶為什麼中央氣象署要把颱風命名為「山陀兒」？他說，其實颱風名稱是由世界氣象組織颱風委員會命名的，14個會員國各遞交10個名字，由此140個名字輪流。若有颱風發生重大災情，為了在日後便於識別，就會剔除該名稱，另找遞補。
「因為一些大家都懂的原因，台灣並沒有命名颱風的資格」。謝知橋表示，如果台灣具有颱風的命名權，恐怕會出現「米颱目」、「斷頭颱」、「注音颱」這類的東西，不可不慎。
台灣人熱愛諧音哏，其他網友表示，「或是颱戈」、「金舞颱」、「抗中保颱」、「颱全到」、「颱灣」、「颱正消」、「吹颱卿」、「龍硬颱」、「颱積電」、「颱智源」、「颱頭挺兇」、「鑽石舞颱」、「颱瑪黎哥碧」、「三仙颱」、「樹尾做風颱」、「辣颱妹」、「無限支持諧音颱」、「要台灣人放棄諧音哏Tainan了」、「好希望進會員國，然後遞交一堆亂七八糟的諧音颱風名喔」、「其它國家翻譯時會非常痛苦吧」。
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