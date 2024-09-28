作家曝台灣沒命名颱風資格 打趣恐怕有「米颱目」不可不慎

山陀兒颱風今天上午8時生成，為泰國命名。作家謝知橋在臉書表示，在社群平台Threads上看到，有人納悶為什麼中央氣象署要把颱風命名為「山陀兒」？他說，其實颱風名稱是由世界氣象組織颱風委員會命名的，14個會員國各遞交10個名字，由此140個名字輪流。若有颱風發生重大災情，為了在日後便於識別，就會剔除該名稱，另找遞補。

「因為一些大家都懂的原因，台灣並沒有命名颱風的資格」。謝知橋表示，如果台灣具有颱風的命名權，恐怕會出現「米颱目」、「斷頭颱」、「注音颱」這類的東西，不可不慎。