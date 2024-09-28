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山陀兒明轉中颱 暴風圈恐壟罩全台 明起海陸警接力

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
山陀兒颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
山陀兒颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

第18號颱風「山陀兒」今天已經形成，中央氣象署表示，明天就有機會增強為中度颱風，並發布海上警報，下周一則朝台灣靠近，並在24小時內再發布陸上警報。此外，若山陀兒移動路徑偏西進入巴士海峽到南邊，與東北季風南下時間配合得宜，也不排除產生共伴效應，為北部、東半部帶來劇烈風雨。

氣象署表示，山陀兒颱風今天上午8時的中心位置在馬尼拉東北方650公里海面上（鵝鑾鼻東南方640公里海面上），以每小時4公里速度，向西進行，預計明天就有機會增強為中度颱風，並逐漸轉西北往北北西方向，下周一抵達台灣東南邊近海，下周一至周三都要留意帶來雨勢。

氣象署指出，依照山陀兒颱風目前預估路徑，將從台灣東邊近海北上，暴風圈可能壟罩全台灣，預計最快明天上半天就會發布海上警報，並有機會在發海警後，24小時內再發布陸上警報。

氣象署也說，山陀兒颱風移動路徑變化大，若往西偏進巴士海峽到南邊，配合下周三、周四東北季風下來時間，就有可能產生共伴效應，屆時大台北東側、基隆北海岸及宜花地區都可能有劇烈風雨。

氣象署指出，下周一受山陀兒颱風影響，各地風雨增強，東半部、大台北地區及恆春半島有局部大雨或豪雨。下周二、周三颱風來到台灣東邊近海，影響最劇烈，各地都有局部大雨或豪雨情形，預估北台灣及中部山區有局部豪雨等級。周四颱風逐漸遠離，中部以北及東半部可能仍有雨勢，但會逐漸趨緩。

氣象署 警報 颱風

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