台鐵北迴小清水溪橋西正線通車時程出爐 卓榮泰允到場
7月凱米颱風造成台鐵北迴線K53+800小清水溪橋梁西正線被大水沖毀，正重建鋼構橋，預計12月28日通車，行政院長卓榮泰今天視察，允諾通車時會到場；立委傅崐萁建議，和仁至崇德間鐵軌緊鄰邊坡，屬於危險路段，高架化才能一勞永逸。
凱米颱風來襲造成花蓮和仁到崇德間路段土石流淹沒北迴線鐵軌，鐵路中斷9天後才搶通，但因小清水溪橋被毀，目前只能以東正線單線雙向運轉。
卓榮泰今天率交通部長陳世凱視察搶修狀況，台鐵簡報指出，今天完成南北橋台灌漿，在國慶疏運後，會現地鋼構組裝並鋪築橋面板，預計12月進行軌道、電力、號誌及通訊復原，12月27日試車，28日正式通車。
接下來可能有颱風襲台，是曾會受到影響？台鐵專門委員陳仲俊受訪時說，鋼構部分是在鋼構廠裡施作，雙十節疏運完就會在現場組裝，不受氣候影響，對通車時程有信心。
陳世凱邀請卓榮泰如果可以的話，屆時來參加通車，話才剛說完，卓榮泰馬上笑說「可以，你可以我就可以」。陳世凱補充，不只西正線，明年春節疏運完成後，小清水溪橋東正線也會改成鋼構橋。
卓榮泰提醒台鐵，全線告警系統務必要在明年4月如期且有效的完成。他說，小清水溪斷橋已有痛苦經驗，要避免第二次犯同樣的錯誤，才是負責任的態度，全線告警系統一定要做好。
國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委鄭天財都出席會勘。傅崐萁說，有疑慮的路段就要設置告警系統，另外，和仁到崇德段鐵路緊鄰邊坡，十分危險，因路廊很窄，可用的地方不多，若要徹底解決，高架化是最安全也最快速的方式，前部長李孟諺也認為這種方式最適合，責成台鐵年底提出報告，希望卓榮泰全力支持，讓這段危險鐵路盡快高架化。
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