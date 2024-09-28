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肺癌3特性成死亡殺手 醫師：每5名癌症死亡就有1肺癌

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
長庚醫院舉辦肺癌衛教講座，整合肺癌治療團隊分享藥物治療進展、手術方式等。記者李青縈／攝影
長庚醫院舉辦肺癌衛教講座，整合肺癌治療團隊分享藥物治療進展、手術方式等。記者李青縈／攝影

肺癌成新癌王，發生率高居所有癌症之首；平均每5名因癌症死亡者，就有1名是肺癌，每年約有9700人死於肺癌。肺癌學會理事長、桃園長庚醫院長楊政達表示，肺癌有3大特性，導致其死亡率威脅高，分別是初期無症狀、遠處轉移，以及抗藥性。

楊政達說，肺癌初期沒有症狀，等到有症狀多是晚期；肺癌就算只有1公分也可能發生遠處轉移；藥物治療可能初期有效，但後來會出現抗藥性。因此能夠發現早期肺癌病變的低劑量電腦斷層（LDCT）就相當重要，早期發現就可以及早手術，若是發現較晚，則需要依靠精準治療。

高雄長庚醫院胸腔內科副部主任王金洲說，肺癌病變初期毫無症狀，並且體積小到難以發現，等到癌細胞分裂成長到1公分可被看出來，恐怕得要花上10年時間。因此，雖然早幾個月或晚幾個月治療，不會影響整體疾病預後，但仍建議把握診斷後3至4個月的黃金治療期。

我國肺癌特徵跟西方國家略有不同。王金洲表示，西方男性肺癌死亡率為女性7至8倍，但我國僅有1.8倍；而吸菸者在肺癌占比歐美達85%，我國卻不到一半。

嘉義長庚醫院胸腔腫瘤科主任方昱宏說，肺癌危險因子包含二手菸、空氣汙染、廚房油煙、石棉等職業暴露、肺部慢性病、家族史等。高危險族群應定期做LDCT篩檢，重度吸菸者能降低2成的肺癌死亡率。國健署提供2年1次的免費篩檢，有發現結節不一定癌症，對於不同大小型態的結節，醫師會依據病史和影像特徵制定追蹤計畫。

隨著科技進步，肺癌治療不再只是傳統開胸手術。林口長庚醫院胸腔外科醫師陳維勳說，微創手術適合早期肺癌患者；影像導航降低手術風險、提高手術成功率；機器人手術降低手部振動，提供高解析手術視野，也減少併發症。

高雄長庚醫院胸腔外科主任呂宏益說，隨著肺癌藥物治療進步，過去存活率不佳的肺癌四期患者，有條件選擇標靶藥物治療後，原發腫瘤穩定，且遠端轉移控制良好的病患，腫瘤切除手術後，可有效延長存活時間及標靶藥物的使用期限。

微創手術 肺癌 長庚

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