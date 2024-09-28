山陀兒颱風路徑難預報 氣象署曝關鍵原因：祈願一切平安

今年第18號颱風山陀兒，上午8時生成。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，預計將持續往台灣東南方海面移動，並從下周一至周三陸續為台灣各地帶來強風豪雨。

下周一是颱風接近的過程，東半部開始有明顯風雨，氣象署表示，目前預估下周二、下周三將是山陀兒颱風最接近台灣的時候。提醒民眾，利用周末預先做好防颱準備。下周如有戶外活動，適時調整行程規畫，避免山區、溪河、海邊活動。

氣象署表示，由於山陀兒颱風位於較複雜的環境中，接近台灣時的路徑仍有諸多因素影響，使得預報不確定性高。目前最新資料顯示，從台灣東方海面北上、到偏西直接影響台灣的機率都是有的，而不同的路徑也會使各地受風雨影響的時間和程度有很大的差異，提醒民眾面對山陀兒颱風要嚴陣以待，持續關注後續的最新氣象資訊，「祈願一切平安」。

「防颱準備」要準備什麼？氣象署表示，疏通溝渠、測試擋水閘門，加強固定懸吊或易墜落物，颱風影響期間不適宜外出，儲備生活必需物品及簡易糧食，千萬勿前往山區及海邊活動。