復康巴士平均年限5年 大地酒店連續2年捐贈

台北市政府表示，台北市的復康巴士使用頻率高，平均使用年限約為5年，因此北投大地酒店連續2年捐贈復康巴士回饋社會，盼能拋磚引玉，造福更多行動不便的民眾。

大地酒店連續2年捐贈復康巴士，大地酒店董事長王雪梅透過新聞稿表示，每一個人都應該有平等的機會，去獲得所需要的醫療服務，連續2年復康巴士的捐贈，是對社會的一份心意，也是對於不便朋友的支持與鼓勵。

台北市政府指出，大地酒店是台北市內第一家捐贈復康巴士的飯店，必能起到拋磚引玉的效果，台北市的復康巴士使用頻率高，平均使用年限約為5年，近年來在許多善心人士及民間企業團體的協助下持續汰舊換新，讓整體服務品質明顯地提升。

台北市政府說，非常感謝社會各界的關懷與資源，市府未來將會善用這項愛心資源，發揮最大效益，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障朋友權益努力。

另外，台北遠東香格里拉響應每年10月「國際乳癌防治月」，攜手Marie Claire美麗佳人推出公益下午茶，除了設計「粉紅驚喜週年紀念甜點」，並將下午茶銷售淨利的15%捐予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，要以實際行動支持乳癌防治。