空中捕碳難 唐獎永續獎得主盼提升合成材料達標

全球面臨氣候變遷難題，唐獎永續獎得主奧馬爾．亞基今天發表演說分享研究成果，他以一種新合成方式生成材料，可應用在碳捕捉商業應用，未來期待擴大規模，能直接空氣中補碳。

唐獎基金會今天在國家圖書館多功能展演廳舉辦「唐獎得獎人演講」，邀請第六屆唐獎得主來台演講；奧馬爾．亞基（Omar M. Yaghi）今天以「超多孔結晶體在追求永續未來的角色」為題，介紹過去30年來網格化學技術的突破。

奧馬爾．亞基在金屬有機及相關超多孔骨架材料有開創性的建樹，此種材料已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水的應用。

他今天分享，碳排放對全球造成許多挑戰，讓地球氣溫上升也造成極端氣候事件，原本水資源充沛的地區，像是台灣、比利時等未來都可能面臨水資源危機，預估2040年恐有50億人遇到水資源問題。

奧馬爾．亞基說，「超多孔結晶體與建立永續未來非常有關係」，他並分享其研究原理，多孔結晶金屬有機機骨架（MOFs）及共價有機骨架（COFs）如何有效控制、利用大氣中氫氧化碳和水等小分子來補碳、集水。

奧馬爾．亞基演講後進行記者會，媒體提問，其研究在對抗氣候變遷可以扮演什麼角色以及未來是否可以有潛在運用？

奧馬爾．亞基分享，二氧化碳捕捉現在已有大規模應用，像是運用在工廠、廠房設備等，只是其使用材料可能還不是最理想，導致循環週期性不好，但自己所創的新材料有較好的性能，期待未來可以提高材料的使用規模，未來就可應用在發電廠、二氧化碳捕捉等，或者是應用於大型建物、捕捉自己產生的二氧化碳。

奧馬爾．亞基也提到，MOFs在二氧化碳捕捉已有商業使用，像是有水泥廠的排煙口有使用這項捕捉技術，現在遇到比較困難的問題是如何直接從空氣中捕捉二氧化碳，但他相信自己材料性能比現有材料更好，未來期待能擴大規模能直接裝在現有捕捉二氧化碳的裝備上，「前景可期」。

在演講中，奧馬爾．亞基最後讚揚也期待人工智慧未來能協助發現新材料、加速研究過程，解決人類面臨的問題，他在記者會分享，AI已經進入所有科學領域，各行各業也因AI而有所改變。

他認為，AI不止加速科學發現更可擴大科學發現的規模，過往可能是少數先進實驗室肩負解決全球面臨問題，但有了AI就有機會讓更多實驗室一起加入行列，AI的潛力以及網格化學的成果能讓相關研究普及化，未來不會只有研究強大國家來主導，小國也有機會登上國際舞台，為世界做出貢獻。

奧馬爾．亞基提到，在自己的研究之路上，總會面臨保守份子的質疑，但科學代表的就是探索、實驗、走別人沒走過的路，人類文明會前進就是因為有人想辦法探索，他給年輕研究學者建議，不需理會這些科學敵人，也不要害怕去嘗試新事物。