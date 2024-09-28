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疫後遠距醫療轉型 衛福部推動診所雲端化、無人機送藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署副署長龐一鳴表示，除數位部經費外，健保署明年已編列預算，要將「診所雲端化」。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署副署長龐一鳴表示，除數位部經費外，健保署明年已編列預算，要將「診所雲端化」。記者林琮恩／攝影

新冠疫情期間，遠距醫療備受重視，疫後遠距醫療轉型，衛福部放寬通訊診療規範，擴大適用的病人類型、放寬處方箋開立等。遠距醫療推動是為了深入社區，卻面臨基層診所資訊系統老舊問題，衛福部健保署副署長龐一鳴表示，除數位部經費外，健保署明年已編列預算，要將「診所雲端化」。

國家衛生研究院與台北醫學大學合辦「遠距醫療國際研討會」。衛福部長邱泰源致詞時提到，遠距醫療帶動醫療照護數位轉型，健保逐步開放通訊診察治療範圍的規畫，優先考量具地理障礙或失能族群：第一階段以提供偏遠地區及矯正機關之遠距會診服務為主軸，通訊診察則優先提供衛教諮詢服務，如大家醫計畫，未來將視執行成效，研議擴大至其他實體就醫困難族群。

龐一鳴表示，遠距醫療施行面臨基礎設施問題，大醫院可取得國科會、數位部等補助計畫經費，建置院內基礎設施，基層診所則缺乏相關資源，且診所醫療資訊系統（HIS）設備往往較為老舊，難以支援遠距醫療所需的先進設備，數位部過去已編列預算協助基層診所數位化，健保署明年亦編列預算，補助基層診所建置雲端系統。

「推動診所雲端化，結合電子病歷等數位資源，未來基層院所遠距醫療實力，將比醫學中心更強。」龐一鳴表示，基層診所資訊系統雲端以後，投入居家醫療服務，可累積許多數據資料，比起醫院的地端系統更加完整，可讓遠距醫療更深入社區。

近期醫界與藥界為診所、藥局調劑費不同而爭執。龐一鳴指出，這表示各界重視藥物處方議題，衛福部已於今年9月起，在花蓮慈院、部分衛生所等，試辦電子處方箋計畫，且健保署已完成推動電子處方箋所需的資料庫等基礎設施，目前只要等待醫療院所修改程式，即可逐步落實，若再加上衛福部資訊處的無人機送藥構想，將可形成更完整的在宅醫療服務體系。

此外，邱泰源說，為提升偏遠地區急重症醫療可近性，衛福部推動「偏遠地區遠距醫療建置計畫」，由14個急重症轉診網絡為基礎，提供91處偏遠地區或緊急醫療資源不足地區之合作醫療院所與急診醫療站24小時之急診、急性腦中風、緊急外傷及心肌梗塞等緊急醫療之遠距專科會診服務，以加速轉診效率；截至今年6月，計畫內急重症遠距會診次數已超過千次，使用者滿意度達8成。

國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源出席致詞表示，遠距醫療在疫情時有很大幫助。記者潘俊宏／攝影
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源出席致詞表示，遠距醫療在疫情時有很大幫助。記者潘俊宏／攝影

健保署 衛福部 遠距

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