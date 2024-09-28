獨／3萬通勤族注意！台北客運15線發「段號證」避爭車位

台北客運公車有908、932、925等許多跑高速公路的快速公車，是民眾仰賴通勤上下班必搭乘的大眾運輸，但因市區公車有站位，上了國道或快速道路則不得有站位，因此經常發生站位乘客上高速前不下車，引發乘客搶座位糾紛、產生司機困擾，更拖延廣大民眾乘車時間。台北客運為免類似情況持續發生，26日起開始實施15線公車發給段號證，約3萬通勤族適用此政策，該證如同有座位權，避免搶座情況再次發生。

「你要到板橋嗎？不好意思公司新政策，要上高速公路要領段號證，下車再繳回喔！」記者日前實測搭乘932路線公車從北大特區到板橋，沿路上許多乘客不明就裡，司機員則不斷於乘客上車時持續說明領取段號證政策為公司新規定，造成困擾很抱歉，搭乘公車行經高速公路乘客皆須領取段號證。

以932路線為例，該公車行經北大特區市區道路至恩主公醫院前，此段市區道路允許站位，之後行駛國道三號則法規不允許站位，意即車上不得有站位乘客。過往司機員以計數器確認坐位乘客人數，但到上國道前最後一站時，偶有發生站位乘客不願下車，甚至與坐位乘客爭執「你不是只到恩主公就下車嗎？」車上乘客數多於座位數，導致公車無法上國道，不僅造成司機員困擾，也拖延廣大乘客搭車時間。

台北客運未免類似情形不斷發生，26日起於15線行經國道或快速道路的路線實施段號證政策，路線涵蓋908、910、916、917、920、921、922、925、932、939、940、941、948、965、三峽-台大跳蛙公車，擴及範圍包括板橋、林口、中和、鶯歌、蘆洲、三峽、瑞芳、土城及北市信義區、台大醫院等地，上述路線每天約3萬人搭乘，即日起搭乘若須行經國道就必須領段號證。

乘客上車前司機員都會問乘客是否要乘車經過高速公路，若會才會發給段號證，若不會則不發，一輛車僅有約40張段號證，上國道前一站未持有段號證乘客就必須下車，將段號證視為座位擁有權，以利釐清哪位乘客須下車、哪位可以繼續搭乘公車。

乘客對此表示，雖然這政策上車時又要刷卡，又要拿段號證，段號證也要保管好以免遺失，不過可以消除搶座位困擾，是解決問題一種方式。台中近日發生輾斃女學生意外，搭過台中公車後就知道台北客運品質更佳，司機員駕車素質優良、公車乾淨整潔，台北客運於北部經營是市民之福，願意盡量配合。

台北客運總經理李建文表示，由於依法在高速公路及新北市境快速道路乘客不可以站立，為確保每位跨境乘客在高速公路上都有座位，所以上車時會詢問乘客的目的地，請乘客容許實施這項確保安全的作業，每次行車後也會對段號證加強管控進行消毒，如有污損就不再使用，敬請乘客體諒與支持。