秋颱山陀兒挾強風暴雨有機會登陸 恐和東北季風共伴效應

秋颱「山陀兒」今天上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，最新預測路徑持續西修，更靠近台灣東部陸地，但路徑誤差範圍還是很大，還有再修正的空間，有機會貼著近岸北上或登陸。颱風成形後，正好遇到高空槽線東移，環境將有利發展，增強速度快，靠近台灣時可達中度颱風中段班。

預計山陀兒的暴風圈會籠罩全台灣󠀠，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而颱風的走勢會因為中央山脈屏障關係，造成各地風雨規模截然不同。北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉，中部、南部風勢一樣強勁，但雨勢須等颱風路徑明朗後才能判斷，走東岸或走西岸感受會差很多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，另一個必須注意的是，當颱風抵台灣南端時，正好遇到東北季風增強，從此刻到颱風北上過程中，共伴效應可能就在台灣附近發生，加上地形阻擋，會在北宜花這一塊產生持續性的劇烈雨勢。󠀠提醒大眾趕緊做好防颱準備，未來36小時是重要觀察期。