快訊

NBA／重磅交易！尼克拿藍道換灰狼一哥唐斯 送走迪文森佐拆掉兄弟籃球

楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤！網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

熬過8次化療！作家小彤許願：身邊人健康「癌症我得就好了」

秋颱山陀兒挾強風暴雨有機會登陸 恐和東北季風共伴效應

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
山陀兒颱風今天上午8時生成，最新預測路徑持續西修，更靠近台灣東部陸地，但路徑誤差範圍還是很大，還有再修正的空間。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
山陀兒颱風今天上午8時生成，最新預測路徑持續西修，更靠近台灣東部陸地，但路徑誤差範圍還是很大，還有再修正的空間。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

秋颱「山陀兒」今天上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，最新預測路徑持續西修，更靠近台灣東部陸地，但路徑誤差範圍還是很大，還有再修正的空間，有機會貼著近岸北上或登陸。颱風成形後，正好遇到高空槽線東移，環境將有利發展，增強速度快，靠近台灣時可達中度颱風中段班。

預計山陀兒的暴風圈會籠罩全台灣󠀠，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而颱風的走勢會因為中央山脈屏障關係，造成各地風雨規模截然不同。北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉，中部、南部風勢一樣強勁，但雨勢須等颱風路徑明朗後才能判斷，走東岸或走西岸感受會差很多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，另一個必須注意的是，當颱風抵台灣南端時，正好遇到東北季風增強，從此刻到颱風北上過程中，共伴效應可能就在台灣附近發生，加上地形阻擋，會在北宜花這一塊產生持續性的劇烈雨勢。󠀠提醒大眾趕緊做好防颱準備，未來36小時是重要觀察期。

東北季風 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風生成！緊貼台灣、持續變胖 9縣市放「颱風假」機率高

山陀兒明天轉中颱 下周一3地區首當其衝 全台這2天影響最劇烈防豪大雨

「山陀兒」颱風進逼 水利署：石門水庫預先調節性放水

颱風山陀兒生成 綠島蘭嶼航班午後起停駛5天

相關新聞

山陀兒明天轉中颱 下周一3地區首當其衝 全台這2天影響最劇烈防豪大雨

今年第18號颱風山陀兒今天已經形成，中央氣象署預報員劉沛滕表示，輕度颱風山陀兒目前位在鵝鑾鼻東南方620公里海面，移動速...

侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

今天台灣受到低壓帶東北風影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨...

山陀兒颱風生成！緊貼台灣、持續變胖 9縣市放「颱風假」機率高

熱帶性低氣壓「TD22」已增強為颱風「山陀兒」，在下週二（1日）、下週三（2日）最靠近台灣，因暴風圈可能籠罩全台，是否會放「颱風假」？中央氣象署給出答案！

「山陀兒」颱風命名超曲折！前身是風王 引發35年最嚴重海嘯被除名

熱帶性低氣壓「TD22」預計今（28）日增強為颱風「山陀兒」，在下週二（1日）、下週三（2日）最靠近台灣。山陀兒是泰國命名，前身為「山竹颱風」，曾在2018年重創菲律賓及中國華南沿岸，山竹颱風因此被要求除名，改為山陀兒。

遠距醫療成國際趨勢 邱泰源盼推動轉型

國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源出席致詞時表示，遠距醫療在新...

新北登革熱29例 侯友宜：控制在中和、新店兩區

新北市中和、新店本土登革熱，昨天累計已達29例，新北市長侯友宜今天受訪表示，新北市除了成立採檢站與清消外，今天也會做大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。