遠距醫療成國際趨勢 邱泰源盼推動轉型

熱帶性低氣壓「TD22」預計今（28）日增強為颱風「山陀兒」，在下週二（1日）、下週三（2日）最靠近台灣。山陀兒是泰國命名，前身為「山竹颱風」，曾在2018年重創菲律賓及中國華南沿岸，山竹颱風因此被要求除名，改為山陀兒。

2024-09-28 10:19