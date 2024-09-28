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遠距醫療成國際趨勢 邱泰源盼推動轉型

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源出席致詞表示，遠距醫療在疫情時有很大幫助。記者潘俊宏／攝影
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源出席致詞表示，遠距醫療在疫情時有很大幫助。記者潘俊宏／攝影

國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源出席致詞時表示，遠距醫療在新冠疫情爆發後發揮很大幫助，疫情結束後世界各國都積極推動遠距醫療與照護，台灣醫療要積極發展轉型，無論在法規、給付、科技及安全等面向都能更完善健全。

北醫大董事長陳瑞杰表示，遠距醫療的通訊診察在COVID-19疫情時發揮重要作用，在疫情結束後遠距醫療並未消失，而是從「遠距醫療」轉型到「遠距健康」，從急症走向慢性照護，尤其科技的發展讓人改變對距離的觀念，例如汽車與飛機的發明就改變我們對距離的感受，科技的發展對穿戴式設備、物聯網、精準醫療的趨勢都可結合遠距醫療與照護。

國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，北醫大董事長陳瑞杰出席致詞表示，遠距醫療並沒有因疫情結束而消失，而是從「遠距醫療」轉型到「遠距健康」，從急症走向慢性照護。記者潘俊宏／攝影
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，北醫大董事長陳瑞杰出席致詞表示，遠距醫療並沒有因疫情結束而消失，而是從「遠距醫療」轉型到「遠距健康」，從急症走向慢性照護。記者潘俊宏／攝影
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源（前排右五）及北醫大董事長陳瑞杰（前排左五）等來賓一起開幕合影。記者潘俊宏／攝影
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源（前排右五）及北醫大董事長陳瑞杰（前排左五）等來賓一起開幕合影。記者潘俊宏／攝影
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源（左五）及北醫大董事長陳瑞杰（右五）等來賓一起開幕合影。記者潘俊宏／攝影
國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源（左五）及北醫大董事長陳瑞杰（右五）等來賓一起開幕合影。記者潘俊宏／攝影

北醫大 疫情 遠距

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