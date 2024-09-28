山陀兒明天轉中颱 下周一3地區首當其衝 全台這2天影響最劇烈防豪大雨

今年第18號颱風山陀兒今天已經形成，中央氣象署預報員劉沛滕表示，輕度颱風山陀兒目前位在鵝鑾鼻東南方620公里海面，移動速度較慢，明天有機會增強為中度颱風，下周一則朝台灣近海移動，東半部、大台北地區及恆春半島有局部大雨或豪雨，周二、周三最接近台灣，各地都有局部大雨或豪雨情形。另外，颱風遠離後，東北邊可能有較涼冷空氣南下，周四、周五低溫明顯下降，溫度可能降至20至22度。

今天受東北風影響，劉沛滕說，迎風面桃園以北、東半部不定時有短暫陣雨或雷雨，明天開始受颱風外圍雲系影響。

他表示，今天西北太平洋上有兩個明顯熱帶系統，包括較遠的燕子颱風，距離台灣2400公里海面，預計往東北方向移動靠近日本海面，對台灣沒有影響。

至於離台灣620公里海面的山陀兒颱風，劉沛滕說，今明天移動速度緩慢，預計明天就有機會增強為中度颱風，並逐漸轉西北往北北西方向，下周一抵達台灣東南邊近海，路徑還有不確定性，下周一至周三要留意。

他表示，颱風環流雲系已經明顯增強，外圍已有一些雲系，包括北邊有個較明顯的對流，台灣今天受東北風影響，桃園以北還是有些雲量及降雨移入，部分大台北地區及東半部地區可能有局部大雨發生機率，昨天已陸續在北台灣有較大雨勢。

劉沛滕表示，今天白天桃園以北、東半部有局部降雨，中南部多雲到晴，午後雷陣雨包括部分南部地區或中部近山區，晚間桃園以北及東半部降雨持續，基隆北海岸及東北角也有局部大雨情況，迎風面留意天氣較不穩定。明天桃園以北、東半部持續有間歇性陣雨，甚至大雨情況，中南部大致以山區午後雷陣雨為主。

他說，下周一受山陀兒颱風影響，東半部可能有明顯雨勢，各地風雨增強，下周二、下周三颱風來到台灣東邊近海，影響最劇烈，預計下周四才會逐漸遠離。

降雨方面，劉沛滕表示，下周一東半部、大台北地區及恆春半島有局部大雨或豪雨。下周二、下周三各地都有局部大雨或豪雨情形，預估北台灣及中部山區有局部豪雨等級，中南部平地或台東則要留意，若颱風路徑較接近台灣，仍可能有明顯降雨。下周四颱風可能已移動到台灣北邊，外圍環流變成偏北風環境，中部以北及東半部可能有雨勢，但會逐漸趨緩。

劉沛滕說，颱風遠離後，東北邊可能有較涼冷空氣南下，在颱風影響期間，溫度降幅不大，下周一至周三各地高溫略為下降，低溫還有25、26度，周四、周五低溫明顯下降，溫度可能降至20至22度。