快訊

NBA／重磅交易！尼克拿藍道換灰狼一哥唐斯 送走迪文森佐拆掉兄弟籃球

楊繡惠淚訴遭徐乃麟罵賤！網抵制喊換主持《衝衝衝》小編直球回：決定不換

熬過8次化療！作家小彤許願：身邊人健康「癌症我得就好了」

聽新聞
0:00 / 0:00

「山陀兒」颱風進逼 水利署：石門水庫預先調節性放水

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
石門水庫。中央社
石門水庫。中央社

「山陀兒」颱風進逼，經濟部水利署長賴建信表示，面對預報不確定性，颱風生成可能鄰近台灣，要超前部署注意降雨情勢變化，尤其針對北部、東北部、東部地區，要以最壞的情境，做最好的防災準備，細心檢視風險弱點，並指示針對可能降雨熱區的大台北及宜蘭地區，啟動移動式抽水機跨區支援調度、上游石門水庫亦已預先調節性放水。

此外，賴建信也要求各水資源分署因應降雨帶來濁度升高，精準水庫調控操作，兼顧水庫安全及供水運用，落實河道內施工或臨水作業安全及防護人員、機具固定或撤離機制，做到再三確認，確保應變工作能隨時因應氣候的挑戰。

賴建信強調，秋颱威力不容小覷，由於東部交通不便，請河川分署預先召回人力，確保人員待命，並對於救災機具進行確認，提前由西部調度支援到位；由於颱風環流與東北季風可能對北部帶來較大雨勢，請河川分署對於基隆河及新店溪上游加強防範，預先調派移動式抽水機，並由中南部支援至宜蘭、新北、基隆等易淹水地區待命，對外水熱點進行防汛備料或防水擋板準備，與雙北市府聯繫提前請民眾遷移河道中停放車輛，預先關閉橫移門，並注意涵洞地下道預先交通管制，以嚴謹的角度面對防汛準備，讓災害減至最低；石門水庫已預先調節性放水，後續依預報調整進行沖淤工作，以利水庫永續利用。

另外，對於持續降雨造成山區泥沙下移，可能發生自來水原水濁度升高情形，也要事先告知民眾儲水備用。

水利署也呼籲民眾，颱風豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。

淹水 石門水庫 颱風

延伸閱讀

颱風山陀兒生成 綠島蘭嶼航班午後起停駛5天

「山陀兒」颱風命名超曲折！前身是風王 引發35年最嚴重海嘯被除名

山陀兒颱風上午8時生成 路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

歐洲模式預測準山陀兒颱風「屏東登陸、宜蘭出海」 暴風圈恐籠罩全台

相關新聞

山陀兒明天轉中颱 下周一3地區首當其衝 全台這2天影響最劇烈防豪大雨

今年第18號颱風山陀兒今天已經形成，中央氣象署預報員劉沛滕表示，輕度颱風山陀兒目前位在鵝鑾鼻東南方620公里海面，移動速...

侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

今天台灣受到低壓帶東北風影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨...

山陀兒颱風生成！緊貼台灣、持續變胖 9縣市放「颱風假」機率高

熱帶性低氣壓「TD22」已增強為颱風「山陀兒」，在下週二（1日）、下週三（2日）最靠近台灣，因暴風圈可能籠罩全台，是否會放「颱風假」？中央氣象署給出答案！

「山陀兒」颱風命名超曲折！前身是風王 引發35年最嚴重海嘯被除名

熱帶性低氣壓「TD22」預計今（28）日增強為颱風「山陀兒」，在下週二（1日）、下週三（2日）最靠近台灣。山陀兒是泰國命名，前身為「山竹颱風」，曾在2018年重創菲律賓及中國華南沿岸，山竹颱風因此被要求除名，改為山陀兒。

遠距醫療成國際趨勢 邱泰源盼推動轉型

國家衛生研究院、台北醫學大學、陽明交通大學今天聯合舉辦「遠距醫療國際研討會」，衛福部長邱泰源出席致詞時表示，遠距醫療在新...

新北登革熱29例 侯友宜：控制在中和、新店兩區

新北市中和、新店本土登革熱，昨天累計已達29例，新北市長侯友宜今天受訪表示，新北市除了成立採檢站與清消外，今天也會做大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。