「山陀兒」颱風進逼 水利署：石門水庫預先調節性放水

「山陀兒」颱風進逼，經濟部水利署長賴建信表示，面對預報不確定性，颱風生成可能鄰近台灣，要超前部署注意降雨情勢變化，尤其針對北部、東北部、東部地區，要以最壞的情境，做最好的防災準備，細心檢視風險弱點，並指示針對可能降雨熱區的大台北及宜蘭地區，啟動移動式抽水機跨區支援調度、上游石門水庫亦已預先調節性放水。

此外，賴建信也要求各水資源分署因應降雨帶來濁度升高，精準水庫調控操作，兼顧水庫安全及供水運用，落實河道內施工或臨水作業安全及防護人員、機具固定或撤離機制，做到再三確認，確保應變工作能隨時因應氣候的挑戰。

賴建信強調，秋颱威力不容小覷，由於東部交通不便，請河川分署預先召回人力，確保人員待命，並對於救災機具進行確認，提前由西部調度支援到位；由於颱風環流與東北季風可能對北部帶來較大雨勢，請河川分署對於基隆河及新店溪上游加強防範，預先調派移動式抽水機，並由中南部支援至宜蘭、新北、基隆等易淹水地區待命，對外水熱點進行防汛備料或防水擋板準備，與雙北市府聯繫提前請民眾遷移河道中停放車輛，預先關閉橫移門，並注意涵洞地下道預先交通管制，以嚴謹的角度面對防汛準備，讓災害減至最低；石門水庫已預先調節性放水，後續依預報調整進行沖淤工作，以利水庫永續利用。

另外，對於持續降雨造成山區泥沙下移，可能發生自來水原水濁度升高情形，也要事先告知民眾儲水備用。

水利署也呼籲民眾，颱風豪雨時請注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw）、行動水情APP及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。