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新北登革熱29例 侯友宜：控制在中和、新店兩區

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，目前登革熱控制在中和、新店兩區。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，目前登革熱控制在中和、新店兩區。記者葉德正／攝影

新北市中和、新店本土登革熱，昨天累計已達29例，新北市長侯友宜今天受訪表示，新北市除了成立採檢站與清消外，今天也會做大幅度全面清消，他指出，目前篩出來個案例大部分都是舊案，目前還是有效控制在這兩個行政區裡面。

侯友宜說，希望透過不斷清消、不斷找出孳生源，從源頭管控，也拜託市民朋友平常養成巡、倒、清、刷工作，讓孳生源不會增長，讓登革熱有效獲得控制。

新北市衛生局昨天表示， 為積極找出隱性感染者，市府自9月24日至9月26日在高風險區域設立篩檢站擴大篩檢，總共篩檢378人，累計29例本土登革熱中，便有15例是透過擴大篩檢找出，且多數已無傳染力。

衛生局說，為防堵疫情擴散，市府持續執行區塊防治計畫，並針對中和區景新公園、三介廟至新店區天山公園環山步道管制區域加強巡邏，禁止人員進入。新店區公所及中和區公所28日動員展開社區孳生源清除活動。

登革熱 衛生局

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