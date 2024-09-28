颱風山陀兒生成 綠島蘭嶼航班午後起停駛5天
第18號颱風山陀兒今早生成，加上東北季風影響，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島及蘭嶼海上船班今天中午過後取消，停駛5天，上午船公司加開船班疏運旅客，10月3日將視天候狀況開航。八河分署也加強河川、機具系統防颱整備，降低災害。
中央氣象署預估東部海面風浪增強，基於安全考量，從今天中午過後至10月2日取消台東往返蘭嶼、綠島的客輪船班，停駛5天，10月3日再視天候狀況決定是否恢復開船。提醒前往綠島、蘭嶼的遊客留意船班資訊。
船公司指出，綠島部份今天上午10點30分開航4航次疏散旅客回台東，至10月2日台東往返綠島船班取消，10月3日再視風浪決定是否開船。蘭嶼部份則是今天起至30日屏東壁湖往返蘭嶼船班全天取消、台東往返蘭嶼9月29日至10月2日船班全天取消。
水利署第八河川分署表示，密切掌握山陀兒颱風發展動向及降雨情形，適時開設緊急應變小組，以因應與處置各種可能突發狀況。今天也針對積淹水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點，同時針對易受洪水或長浪影響的卑南溪水系堤防及台東海岸加強巡查，
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