颱風山陀兒生成 綠島蘭嶼航班午後起停駛5天

第18號颱風山陀兒今早生成，加上東北季風影響，台灣東部海域風浪增強，台東往返綠島及蘭嶼海上船班今天中午過後取消，停駛5天，上午船公司加開船班疏運旅客，10月3日將視天候狀況開航。八河分署也加強河川、機具系統防颱整備，降低災害。

中央氣象署預估東部海面風浪增強，基於安全考量，從今天中午過後至10月2日取消台東往返蘭嶼、綠島的客輪船班，停駛5天，10月3日再視天候狀況決定是否恢復開船。提醒前往綠島、蘭嶼的遊客留意船班資訊。

船公司指出，綠島部份今天上午10點30分開航4航次疏散旅客回台東，至10月2日台東往返綠島船班取消，10月3日再視風浪決定是否開船。蘭嶼部份則是今天起至30日屏東壁湖往返蘭嶼船班全天取消、台東往返蘭嶼9月29日至10月2日船班全天取消。