山陀兒颱風生成！緊貼台灣、持續變胖 9縣市放「颱風假」機率高

「山陀兒」颱風於今天上午生成，預計下週二（1日）、下週三（2日）最靠近台灣，因暴風圈可能籠罩全台，是否會放「颱風假」？中央氣象署給答案了。

中央氣象署表示，從路徑預報上來看，山陀兒颱風有可能侵襲台灣，移動過程中會先往南掉，明天、下周一再逐漸北上，下周二至周三通過台灣東部外海北上機率比較高。且因北上過程的環境有利它發展，所以接近台灣時有機率達到中颱強度。

據《TVBS》報導，中央氣象署預報員張竣堯指出，颱風「山陀兒」暴風圈半徑預估250至320公里，因緊貼台灣，暴風圈可能觸陸，屆時恐海警、陸警接續發布。

至於民眾最關心是否會放「颱風假」？由於山陀兒暴風圈可能籠罩全台，帶來強風大雨，張竣堯表示「尤其苗栗以北、東部，包括：基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東風雨最大」，換句話說，此9縣市放假機率相當高。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條規定，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，就得發布停止上班及上課。