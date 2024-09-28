山陀兒進逼 將快速轉中颱增胖 下周2天全台風雨最明顯

山陀兒颱風已經在今天上午8時形成，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，不過還不影響。今天台灣受到低壓帶東北風影響，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨區內有時雨勢較大，行車要留意安全。中南部地區天氣晴時多雲，嘉義以南山區有局部午後雷陣雨。各地高溫北部29-31度，中南部32-33度，東半部30-32度，沒下雨的時候仍感悶熱。

明天山陀兒颱風外圍稍微接近，廖于霆表示，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會，中南部仍是晴時多雲的穩定天氣。北部高溫29-31度，中南部高溫32-34度，東半部高溫29-32度。沿海開始有長浪發生，若要前往海邊活動，注意安全。

廖于霆表示，山陀兒颱風目前位於台灣東南方海面，下周一開始會逐漸接近巴士海峽與台灣東南部海面，下周一下半天暴風圈就會碰到恆春半島，海上、陸上颱風警報明天到下周一應該就會陸續發布。預測路徑方面，大致上朝西修正，離台灣愈來愈近，對台灣的威脅持續增大，暴風圈有機會下周二到周三籠罩全台灣。

強度方面，他說，因為台灣附近海溫較暖，可能會快速增強為中度颱風，暴風半徑也會很快地擴大到250公里。

若颱風預報路徑沒太大變化，廖于霆表示，今天、明天台灣天氣大致算穩定，適合做防颱準備，下周一東南部就會有些風雨感受，下周二、周三全台風雨最明顯，要到下周四颱風快速向東北遠離，台灣天氣才會恢復穩定。