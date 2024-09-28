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「山陀兒」颱風命名超曲折！前身是風王 引發35年最嚴重海嘯被除名

聯合新聞網／ 綜合報導
今年第18號颱風「山陀兒」路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
今年第18號颱風「山陀兒」路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

熱帶性低氣壓「TD22」已增強為颱風「山陀兒」，在下週二（1日）、下週三（2日）最靠近台灣。山陀兒是泰國命名，前身為「山竹颱風」，曾在2018年重創菲律賓及中國華南沿岸，山竹颱風因此被要求除名，改為山陀兒。

中央氣象署上午發布颱風「山陀兒」生成訊息，根據潛勢路徑圖顯示，預測未來往緩慢偏西後轉西北方向接近台灣東方近海。預報員張承傳指出，雖然目前前進速度緩慢，但下週一將會加速，到菲律賓北方海面後V型迴轉，往台灣東部前進。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，颱風「山陀兒」行經的海域，「海洋熱含量高、垂直風切小」，有利其快速增強，在經過台灣旁邊時，很可能會相當接近強烈颱風的等級。

事實上「山陀兒」颱風名字由來也相當曲折，颱風的命名是由世界氣象組織颱風委員會成員提供，包括日本、美國、中國、香港、澳門等14個國家及地區，各自提供10個名字，總計140個名稱分5組輪流。不過每年委員會中都會討論跟檢討，若曾造成重大災害或有爭議的颱風名稱將會被除名。

而「山陀兒」颱風有兩個前身，最早叫「榴槤」颱風，2006年在菲律賓造成1400人傷亡遭永久除名，隔年改名為「山竹」。2018年「山竹」颱風再次對菲律賓和華南沿岸造成嚴重破壞，香港整體風力更是35年來最強，成史上最嚴重的風暴潮，讓「山竹」又被永久除名，隔年才改名為「山陀兒」。

山竹颱風 氣象署

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