侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

今天台灣受到低壓帶東北風影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨區內有時雨勢較大，行車要留意安全。中南部地區天氣晴時多雲，嘉義以南山區有局部午後雷陣雨。

山陀兒颱風已於今天上午8時生成。天氣風險公司表示，明天隨颱風外圍稍微接近，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會，中南部仍是晴時多雲的穩定天氣。北部高溫29-31度，中南部高溫32-34度，東半部高溫29-32度。沿海開始有長浪發生，若要前往海邊活動，注意安全。

天氣風險公司表示，山陀兒颱風目前位於台灣東南方海面，預測下周一開始會逐漸接近巴士海峽與台灣東南部海面，下周一下半天暴風圈就會碰到恆春半島，海上、陸上颱風警報明天到下周一應該就會陸續發布。

預測路徑方面，天氣風險公司表示，大致上朝西修正，離台灣愈來愈近，對台灣的威脅是在增大中，暴風圈有機會在下周二到周三籠罩全台灣，提醒要做好防颱準備。