快訊

侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

MLB／大谷翔平57盜出爐 超越「朗神」成新科日本紀錄

山陀兒颱風上午8時生成！路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天隨颱風外圍稍微接近，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會。本報資料照片
明天隨颱風外圍稍微接近，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會。本報資料照片

今天台灣受到低壓帶東北風影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨區內有時雨勢較大，行車要留意安全。中南部地區天氣晴時多雲，嘉義以南山區有局部午後雷陣雨。

山陀兒颱風已於今天上午8時生成。天氣風險公司表示，明天隨颱風外圍稍微接近，北部東半部的水氣更多，持續有陣雨或雷雨發生機會，中南部仍是晴時多雲的穩定天氣。北部高溫29-31度，中南部高溫32-34度，東半部高溫29-32度。沿海開始有長浪發生，若要前往海邊活動，注意安全。

天氣風險公司表示，山陀兒颱風目前位於台灣東南方海面，預測下周一開始會逐漸接近巴士海峽與台灣東南部海面，下周一下半天暴風圈就會碰到恆春半島，海上、陸上颱風警報明天到下周一應該就會陸續發布。

預測路徑方面，天氣風險公司表示，大致上朝西修正，離台灣愈來愈近，對台灣的威脅是在增大中，暴風圈有機會在下周二到周三籠罩全台灣，提醒要做好防颱準備。

風險 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風上午8時生成 路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

歐洲模式預測準山陀兒颱風「屏東登陸、宜蘭出海」 暴風圈恐籠罩全台

今雷雨炸北東 準颱風山陀兒路徑先南墜再逼台 氣象署不排除發警報

山陀兒颱風最快今生成 專家：路徑可能再西修 明晚海警、下周一陸警

相關新聞

侵台颱「山陀兒」下周一暴風圈觸陸 海陸警明起接力發布

今天台灣受到低壓帶東北風影響，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，北部與東北部地區天氣不穩定，時晴時雨，雨...

山陀兒颱風上午8時生成 路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

根據日本氣象廳颱風情報顯示，在琉球南方海面的熱帶性低氣壓，已於上午8時發展成今年第18號颱風「山陀兒」。預期山陀兒颱風將...

最常去日本！1家6口旅日全中新冠 醫籲：疫苗打起來

國人境外旅遊最常去日本，台中市一家三代六口今年暑假到日本家族旅遊，返台後一周內陸續發病，其中最晚發病的爺爺、奶奶高燒不退...

有日本旅旅史！台南市確診第20例境外移入登革熱第三型

台南市9月27日新增1例境外移入登革熱病例，為官田區渡拔里30餘歲男性，9月14日至9月23日至日本橫濱及大阪地區參加活...

久坐上班族必看！每晚3肌力運動做3分鐘 有益健康還更好入睡

誰說晚上運動一定會阻礙睡眠？一項由紐西蘭營養學家啟動的全新研究，邀請一群久坐族，每天晚上在室內做3個輕鬆運動，三輪共3分鐘。竟幫助他們更好入睡，還能自然多睡半小時！到底哪種運動才能助眠？還可在自家做免器材？

準「山陀兒」恐威脅全台 粉專：7大AI模式最新預測西修 包括西部登陸

在琉球南方海面的熱帶性低氣壓，最快今天發展成輕度颱風山陀兒。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前全球最倚重的7個AI模式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。