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山陀兒颱風上午8時生成！路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

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山陀兒颱風上午8時生成 路徑南墜再北上恐侵台 不排除海陸警

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年第18號颱風「山陀兒」路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
今年第18號颱風「山陀兒」路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

根據日本氣象廳颱風情報顯示，在琉球南方海面的熱帶性低氣壓，已於上午8時發展成今年第18號颱風「山陀兒」。預期山陀兒颱風將對台灣造成威脅。

中央氣象署也在上午9時30分發布颱風生成訊息，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今天上午8時發展為輕度颱風，編號第18號山陀兒，國際命名：KRATHON，預測未來往緩慢偏西後轉西北方向接近台灣東方近海，氣象署將持續留意最新動態。

中央氣象署預報員徐仲毅昨天表示，山陀兒颱風在移動過程會先往南掉，明天、下周一才會逐漸北上，下周二至周三通過台灣東部外海北上機率比較高。在北上的過程的環境有利於它發展，所以山陀兒颱風接近台灣的時候，以中度颱風的強度機率比較高。

他說，輕颱山陀兒有再往西偏或東偏的機會，有可能直接侵襲台灣，目前路徑預報上來看，有機會發布海上颱風警報，也不排除陸上警報，對台灣的影響相當明顯，會造成一定程度的影響。

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，下周一風雨逐漸增強，下周二、周三風雨最大，下周四風雨漸歇。北部、東半部受影響最大，東北部山區將有致災雨，中南部因地形屏障，受災相對較小。但是路徑如果更近台灣，各地的風雨都將增大，威脅也更大。

警報 颱風

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