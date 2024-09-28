有日本旅旅史！台南市確診第20例境外移入登革熱第三型

台南市9月27日新增1例境外移入登革熱病例，為官田區渡拔里30餘歲男性，9月14日至9月23日至日本橫濱及大阪地區參加活動與觀光，返國後於9月24日凌晨出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，9月26日至麻豆區哲賓耳鼻喉科診所就醫，並主動告知旅遊及蚊蟲叮咬史，醫師立即轉介至衛生所快篩檢驗登革熱NS1，結果為陽性並通報。

台南市衛生局表示，本案9月27日經實驗室檢驗結果確診為登革熱第三型，積極各項防治作為，迄發稿時間，並末發現其他疑似病例。

衛生局指出，日本境內也有許多境外移入登革熱，如東南亞移工或觀光客等，因此到日本等地旅遊也要注意，若身體不適就要立即就醫。

關於感染源調查，根據其檢驗結果IgG及IgM均陰性下，研判可能在最近7日內感染，由於這段可能感染期間均在日本，加上個案自述在大阪市觀光旅遊時曾遭受蚊蟲叮咬，因此，本案研判為境外移入病例。依據疾病管制署資料顯示，今年東南亞及南美登革熱疫情嚴峻，截至9月27日，國內已累計215例登革熱境外移入病例，南市為20例，感染國家主要來自印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞；另南美國家，以巴西、阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國為主。

衛生所已於第一時間前往個案居住地放置噴霧罐、調查周圍50公尺病媒蚊密度及衛教宣導，區公所防疫團隊也立即動員里鄰長及志工清除環境孳生源。

市長黃偉哲讚許本案病人積極就醫、主動說明旅遊史，並配合至衛生所篩檢，同時感謝哲賓耳鼻喉科診所許醫師積極轉診個案，及時阻斷社區傳染風險，呼籲市民在出國旅遊、工作及返鄉探親時，期間務必做好個人健康自主管理，出國前先清除居家環境的孳生源及積水處；出國中做好自我防蚊措施，使用衛生署核准的防蚊液。