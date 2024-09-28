最常去日本！1家6口旅日全中新冠 醫籲：疫苗打起來

國人境外旅遊最常去日本，台中市一家三代六口今年暑假到日本家族旅遊，返台後一周內陸續發病，其中最晚發病的爺爺、奶奶高燒不退就醫，快篩確診新冠肺炎。衛福部台中醫院家醫科醫師蕭誌毅說，流感與新冠肺炎傳染力強，門診常見「一人感染全家感染」狀況，提醒勤洗手、戴口罩、接種疫苗是防疫三大重點。

蕭誌毅說明，根據觀光局統計，國人境外旅遊最常去的國家首推日本，占36%，這家族今年暑假安排東京7日遊，出國前也到旅遊門診備妥備用藥，未料返國前一天，就讀高二的孫子高燒攝氏39度，合併喉嚨癢痛等症狀，接著高一孫女子也出現同症狀，兩人先服用備用藥症狀緩解後返國。

返台後，爸媽陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，自行使用家中快篩劑篩檢，呈現陽性，因家中還剩下備用藥物先服用後症狀緩解；沒想到，隔天換爺爺奶奶先後高燒攝氏39度，服用備用藥後雖退燒卻仍持續喉嚨痛與咳嗽，立即送醫，門診快篩果然兩老都是陽性，經緊急開立抗病毒藥物治療後，症狀逐漸緩解。

疾管署疫情統計資料顯示，新冠與流感疫情高峰期分別在每年12至3月，與7至8月兩大區間，與天氣變冷及旅遊群聚因素有關。

蕭誌毅指出，每年10月時序入秋，天氣轉涼冷，也將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期，今年公費流感疫苗、新冠疫苗10月1日同步開打，疫苗打後2周才會產生抗體，提醒安排雙十假期出遊的民眾盡早接種；國人接種XBB疫苗的保護力已經無法因應本土新型變異病毒株KP.3.3與JN.1入侵，提醒65歲以上長者、慢性病患者、尚未施打新冠疫苗的三大新冠重症高危險群，應盡速前往施打，一次打「左流右新」，就可同步獲得雙重保護力。