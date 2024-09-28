準「山陀兒」恐威脅全台 粉專：7大AI模式最新預測西修 包括西部登陸

在琉球南方海面的熱帶性低氣壓，最快今天發展成輕度颱風山陀兒。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前全球最倚重的7個AI模式，最新預測紛紛西調路徑，預估未來有極大機率直接侵襲（登陸）台灣。

「觀氣象看天氣」表示，其中，輝達、伏羲、微軟、IFS等AI模式，更是預測從西部登陸，「有點類似賽洛瑪」，如此一來，對於西部威脅更是嚴重加劇，颱風影響時間更會延長，從10月1日下周二到10月3日下周四。

山陀兒颱風即將威脅台灣，「觀氣象看天氣」表示，綜合目前所有資料來看，全台灣對於準山陀兒颱風，都要嚴加防範，「北部、東北部地區更要防範共伴效應造成的連日豪大雨」，西部則需要密切留意颱風路徑。若從西部登陸，無中央山脈屏蔽。民眾務必本周末就做好防颱措施，疏通及確認易掉落物是否捆綁牢固，做好萬全的防汛準備。