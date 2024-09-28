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1張圖看懂海嘯疏散告示牌 氣象署：跟著紅色箭頭跑

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
看懂海嘯疏散告示牌在做什麼。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
看懂海嘯疏散告示牌在做什麼。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專

如果海上發生地震，而人在沿海地區，有可能會收到海嘯警報。「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，海嘯通常是海底的劇烈運動所導致的，例如海底地震、海底火山爆發等。當海嘯接近沿岸，受到海岸及海底地形影響，後浪會堆積而形成數十公分高的海牆侵襲內陸，對沿海地區造成災害。因此氣象署會事先發布海嘯預警，提醒民眾避難。

如果只是剛好到海邊玩，並非當地人，對當地避難地點不熟，要怎麼辦？氣象署表示，沿海地區會設置「海嘯疏散告示牌」，說明海嘯災害逃生資訊，例如避難路線、 收容場所位置等。

以高雄市小港區小港漁會的告示牌為例，海嘯疏散告示牌中提供以下資訊：

1、現在位置：先知道自己在哪裡，才知道要往哪裡逃。

2、指北針和比例尺：判斷方位和距離資訊。

3、圖例說明：幫助更快看懂地圖。

4、消防及醫療資源位置：但不是每個地區都有。

5、避難所位置：除了地圖標示，也會詳細列出各個避難地點的地址。

6、疏散避難方向：跟著紅色箭頭跑。

7、避難原則：地震／海嘯避難的重點提示。

8、區界圖：明確知道目前所在的區域。

氣象署表示，到海邊或沿海地區，可以注意周遭有沒有「平時不起眼、必要時能救命」的疏散告示牌。在規畫行程的階段，就可以到地方政府的官網查詢避難所資訊。帶著防災意識，就能在緊急情況做好更萬全的準備。

地震 海嘯 海地

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