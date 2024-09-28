天氣展望 颱風過後冷空氣南下降溫 仍可能熱帶擾動生成

中央氣象署發布未來1個月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來第1周（今天至10月4日）期初至期中受熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流影響，北部與東部有較大雨勢，其他地區有短暫陣雨。之後受北方冷空氣南下影響，氣溫略降。未來第2周（10月5日至11日）降雨以迎風面的北部及東半部為主。南海及菲律賓海仍有熱帶擾動生成的機會。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。