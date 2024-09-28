準「山陀兒」主環流和雲帶組成6字形 鄭明典：有共伴無效應

在關島北方海面上的熱帶性低氣壓，昨天下午搶先一步發展為輕度颱風燕子。至於即將威脅台灣、在琉球南方海面的熱帶性低氣壓，最快今天形成山陀兒颱風。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第22號熱帶性低氣壓昨天下午的對流雲還很離散，環流尚未完全整合，所以離颱風強度還有些差距。

鄭明典以第22號熱低圖解方式說明「共伴效應」，他表示，圖中約略用大圓圈起來的範圍是主環流區域。大圓的北方還有一條弧狀的對流雲帶，這條雲帶和大圓組成一個「6」字形。其中北方這條弧狀對流雲帶，是低壓外圍（和太平洋高壓迴流）與東北風輻合產生的雲帶。這樣的「6」字形特徵和相對的風場配置，可以說「颱風與東北季風發生共伴」。

但是，他說，因為雨帶並未影響到台灣，所以雖有「共伴」，但無「效應」，一般天氣討論就不提「共伴效應」，而為說明的目的，可以說「有共伴、無效應」。

有人問，「共伴效應不是說兩個颱風手牽手一起來嗎」，鄭明典表示，好有趣的問法，「完全沒想過，但文字上好像也說得通」。只是，氣象上的共伴效應是「颱風與冷高壓東北季風共伴作用」的簡稱，不是兩個颱風手牽手。