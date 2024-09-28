歐洲模式預測準山陀兒颱風「屏東登陸、宜蘭出海」 暴風圈恐籠罩全台

根據中央氣象署颱風消息，在琉球南方海面的熱帶性低氣壓，向西南西移動，時速6公里，有發展成輕度颱風山陀兒的趨勢。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲中期天氣預報中心預測，準山陀兒颱風將從屏東登陸，宜蘭出海。不過，變數還很大，綜合一下目前各家的預報比較確定的是，北部、東北部雨勢將會很劇烈，要提前做好防範。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準山陀兒預測路徑誤差範圍非常大，還有大幅修正空間，往西修正更靠近台灣的機率高。󠀠颱風成形後，增強速度快，靠近台灣時可達中度颱風中段班。󠀠暴風圈有機會籠罩全台灣，北部、東部強風及劇烈雨勢躲不掉，但因為中央山脈阻擋的關係，中部、南部則須視颱風位置而定，偏東或偏西雨勢的感受會差很多。路徑跟位置很關鍵，未來48小時是重要觀察期。