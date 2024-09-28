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「山陀兒」颱風今將生成！不排除侵台挾致災雨 估中颱上限甚至更強

今雷雨炸北部、東北部！ 準颱風「山陀兒」路徑先南墜再逼台 估這天最接近

山陀兒颱風今將生成 吳德榮：不排除侵台挾致災雨 估中颱上限甚至更強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，其路徑先往西南再往北轉，沿台灣東側近海北上，路徑的不確定性仍很大（紅框）。歐洲模式系集模擬圖（右圖）亦顯示，系集成員大致平均分散在台灣兩側。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，其路徑先往西南再往北轉，沿台灣東側近海北上，路徑的不確定性仍很大（紅框）。歐洲模式系集模擬圖（右圖）亦顯示，系集成員大致平均分散在台灣兩側。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

將有颱風影響台灣天氣。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，熱帶低壓向西南移至呂宋島東北方海面，繼續增強中，今將發展成第18號颱風山陀兒。

他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖，其路徑先往西南再往北轉，沿台灣東側近海北上，路徑的不確定性仍很大。歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖亦顯示，系集成員大致平均分散在台灣兩側。無法排除其未來路徑更接近台灣的機率。由於其未來行經的海域，海洋熱含量高、垂直風切小，有利其快速增強，系集模擬顯示，其強度直逼中颱上限、甚至有更強的機率。

以目前氣象署預測的路徑預估，吳德榮表示，下周一風雨逐漸增強，下周二、周三風雨最大，下周四風雨漸歇。北部、東半部受影響最大，東北部山區將有致災雨，中南部因地形屏障，受災相對較小。但是路徑如果更近台灣，各地的風雨都將增大，威脅也更大，因此對其密切觀察是必要的，並應及早作好防颱準備。

吳德榮 氣象署 颱風

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