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「山陀兒」颱風今將生成！不排除侵台挾致災雨 估中颱上限甚至更強

今雷雨炸北部、東北部！ 準颱風「山陀兒」路徑先南墜再逼台 估這天最接近

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今雷雨炸北東 準颱風山陀兒路徑先南墜再逼台 氣象署不排除發警報

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北風增強，及熱帶性低氣壓影響，北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今天東北風增強，及熱帶性低氣壓影響，北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

今天東北風增強，及熱帶性低氣壓影響，北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率。中央氣象署表示，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，今天北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫為28至31度，中南部地區為32到34度，感受較為舒適溫暖，至於清晨夜晚各地低溫大約25至27度。

今天上午起桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖易有8至9級強陣風，浪高亦將增高至2.5米以上，海邊活動留意安全。

至於颱風動態，氣象署表示，關島北方海面的今年第17號輕度颱風燕子，距離台灣遙遠，對台灣沒有直接影響。位於琉球南方海面的今年第22號熱帶性低氣壓，因所處環境有利，未來有進一步增強為颱風山陀兒的趨勢，短期內將先往南移動，明天起轉向北北西方向朝台灣東方海面移動，其外圍雲系今明兩天開始影響台灣，颱風最接近台灣的時間約為下周一至周三，強度以中度颱風機率較高，由於明天起將逐漸朝台灣東方海面接近，後續不排除發布颱風警報，提醒民眾做好防颱準備，發布時間仍需視其強度發展及路徑變化而定，注意氣象署發布的最新資訊。

明天隨著熱帶性低氣壓或颱風增強並接近，受東北風增強及其外圍雲系影響，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨或雷雨，且北部及宜蘭降雨較持續、明顯，在基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，午後對流發展旺盛，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。各地高溫30至34度；澎湖31度、金門32度、馬祖28度。

明天台灣附近各海面陣風將再增強至9至10級，浪高亦將增高至3至4米，海邊作業及海上活動注意安全，明天起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象署表示，下周一至周三颱風最為接近，受颱風或其外圍環流影響，下周一北部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

下周二、周三雨勢再增加，中部以北、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部地區及中部山區有局部大雨，尤其北部及東北部地區有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

下周一至周二台灣附近沿海風力大多可達陣風9級或以上，尤其北部海面、東半部海面陣風將來到12至13級，浪高亦將增高至4米以上，非必要避免前往海邊活動。

下周四颱風逐漸遠離，不過仍受颱風外圍環流影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，下周四晚上開始北部及東北部天氣稍轉涼，夜晚低溫約21至22度。

下周五東北季風增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預測北台灣夜晚清晨低溫約20至21度，其他地區早晚約22至25度，感受上舒適偏涼，白天高溫約28-32度，早出晚歸適時調整穿著；天氣方面，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

10月5日至7日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

在琉球南方海面的熱帶性低氣壓TD22，今天將增強為今年第18號颱風山陀兒。圖為颱風暴風可能到達時間及機率。圖／取自中央氣象署網站
在琉球南方海面的熱帶性低氣壓TD22，今天將增強為今年第18號颱風山陀兒。圖為颱風暴風可能到達時間及機率。圖／取自中央氣象署網站
在琉球南方海面的熱帶性低氣壓TD22，今天將增強為今年第18號颱風山陀兒。圖／取自中央氣象署網站
在琉球南方海面的熱帶性低氣壓TD22，今天將增強為今年第18號颱風山陀兒。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 雷雨 颱風

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