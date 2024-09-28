山陀兒颱風最快今生成 專家：路徑可能再西修 明晚海警、下周一陸警

在琉球南方海面的熱帶性低氣壓TD22，向西南西移動，時速6公里。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預計今天會增強為今年第18號颱風山陀兒，是泰國命名，一種熱帶水果的名字。今明兩天離台灣還有一段距離，外圍環流將為北部、東北部、東部帶來短暫陣雨，各地沿海風力逐漸增大。

吳聖宇表示，山陀兒颱風下周一至周三之間最接近台灣，目前的模式預報資料顯示，路徑有可能比氣象署預報的再偏西，也就是更靠近台灣東岸一些，但是往西修正調整的幅度還有待觀察。預估明天傍晚到晚間會發布海上颱風警報，下周一陸續發布各地區的陸上颱風警報，最快要等到下周三晚間警報才會陸續解除。