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山陀兒颱風最快今生成 專家：路徑可能再西修 明晚海警、下周一陸警
在琉球南方海面的熱帶性低氣壓TD22，向西南西移動，時速6公里。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預計今天會增強為今年第18號颱風山陀兒，是泰國命名，一種熱帶水果的名字。今明兩天離台灣還有一段距離，外圍環流將為北部、東北部、東部帶來短暫陣雨，各地沿海風力逐漸增大。
吳聖宇表示，山陀兒颱風下周一至周三之間最接近台灣，目前的模式預報資料顯示，路徑有可能比氣象署預報的再偏西，也就是更靠近台灣東岸一些，但是往西修正調整的幅度還有待觀察。預估明天傍晚到晚間會發布海上颱風警報，下周一陸續發布各地區的陸上颱風警報，最快要等到下周三晚間警報才會陸續解除。
至於未來的山陀兒颱風強度，吳聖宇表示，預報模式普遍認為其高層輻散條件良好，威力有快速增強的機會，接近台灣時至少為中颱，而且預報的風場範圍很大，應該會是一個大而強的颱風，值得注意。北部、東半部以及中部山區要留意明顯的雨勢，各地也將普遍會有強陣風機會。
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