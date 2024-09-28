橘世代／【學習變老】森林療癒 培養綠領人才

走進山林，運用身體五感體驗自然，促進身心靈健康，是林業保育署近年來發展的森林療癒，至今已有五十位森林療癒師，今年除持續培育認證，更計畫自十月開始，在一年內擴大舉辦一百場森林療癒活動，林業保育署署長林華慶表示，發展森林療癒有兩大原因，一是台灣森林覆蓋率達六成以上，山林資源豐富，無論是生態環境或人文背景都很適合作為森林療癒的場域，再來是國外日、韓、德、澳、加等國推行成效良好，更確定可行性。

林華慶說，林業保育署發展森林療癒是朝著產業化方向進行，不只是培育森林療癒師，而是希望為台灣長期培養綠領（green collar）人才，綠領工作泛指對於環境保護或永續生活有貢獻的職業，此外還希望大家善用台灣山林環境，「讓更多人獲取森林生態的惠益（Benefit），而不是提到台灣山林只有想到單純的登山郊遊。」另外也希望幫助私有林的地主創造林地價值。

此外，現行的森林療癒師培訓認證採線上課程加實體的帶隊實習，不少學員卡在等待實習階段，因此十月開始的森林療癒活動，將有一部分是提供給學員的實習課。明年底森林療癒師認證制度將有改變，目前林業保育署已與勞動力發展署合作，預計於明年底併入iCAP職能課程認證，完成後可獲得國家認證，之後可從事相關工作。舉例來說，就像廚師拿到國家證書後回歸市場機制找工作。

森林療癒師可以將原本的專業運用到森林療癒領域，例如去年首批森林療癒師之中有人具備太極拳、園藝、精油、藝術創作等專長，就可以發展出具備個人特質的課程活動，去年首批森林療癒師中有一位原住民青年，希望有更多原住民青年參加培訓，發揮他們對土地的熱愛。

十月開始的一系列活動，串連至旅遊業、非營利組織以及私有林，打開台灣森林療癒的大門，帶動整體產業活絡起來，讓民眾走進山林，感受大自然的療癒力。

森林療癒 百場活動報名

林業保育署百場森林療癒活動即日起開放報名，由認證森林療癒師引導民眾，運用身體的五感體驗自然，有助減輕壓力與改善免疫力，增進身心健康。例如運用內洞國家森林遊樂區的「森林療癒處方箋」、梅峰農場香氛與頌缽音療，及台中市和平區大雪山社區「森之行走─林下的身心平衡」等活動，讓參與者親身感受森林療癒的美好。

亞東紀念醫院心理健康中心醫師陳俊霖表示，透過科學數據驗證，森林療癒對身心壓力有舒緩的效果，醫學研究也顯示，充足運動量對代謝症候群及糖尿病、高血壓、失智症都是保護因子。綠色照顧早已運用在醫療上，從十多年前的園藝療癒到近年來的森林療癒，不但運用在舒緩都市人壓力疾病，甚至安寧病房也透過ＶＲ裝置，讓病人感受大自然的療癒力量。他建議至少一個月從事一次森林療癒活動，維持免疫系統在相對比較好的活性。

這次林業保育署與公私部門共同合作，部分場次將收集資料，分析參與者身心數據變化，為台灣的森林療癒研究提供寶貴資料。

百場森林療癒活動只是開端，林業保育署將藉此媒合森林療癒師對接國民旅遊、企業活動、醫療長照相關業者，擴大森林療癒市場，發展具台灣山林特色的健康產業。首批森林療癒活動已開放報名，詳情請至台灣山林悠遊網森林療癒活動專頁查詢。