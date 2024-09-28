橘世代／【學習變老】郊山健行 防失智處方箋

失智症權威劉秀枝喜歡郊遊，經常與朋友相約登山健行，徜徉在大自然懷抱，每星期定期去走不同景點，也參加社區大學走入山林或健走的課程，但她說，自己不是登高山，主要都是一千公尺以下的郊山，健行不但可以欣賞風景，也是簡單易行的預防失智處方箋。

她特別推薦陽明山國家公園，像是小油坑箭竹林步道、大屯自然公園都是口袋名單，也經常從陽明山公車總站走到花鐘賞景，主因是交通方便而且好走，無論有沒有同伴都可以去，但她建議，以安全為考量最好還是要有同伴，除非是自己很熟悉的路線，「我有一次心血來潮想去大湖公園觀賞落羽松，因搭乘捷運很方便，一時找不到伴就自己去。」另外也推薦內湖翠山步道，有一點小階梯但還是很好走，也是搭公車可達，交通十分便利。

登山健行要留意幾件注意事項，首先背包重量要自己能夠負擔得了，別人背得動可以帶一大瓶水，自己帶一小瓶就好以免太重，更展示自己色彩鮮亮的小背包，開玩笑說：「如果登山時不小心摔落，別人遠遠的就會看到我的背包，馬上知道位置。」還有，一定要評估自己的體力，切勿勉強，不要成為他人的負擔。此外她十分重視鞋子，以前在醫院走很多路，不但膝蓋走壞而且嚴重拇趾外翻，因此必須選擇寬楦頭的鞋，健行一定要穿著適合自己的鞋子才行。

現在她每周一固定跟高中同學健行，退休後開始，已連續十七年，採訪前一日才剛去過陽明山大屯自然公園，每周固定還有社區大學的樂齡郊遊趣，以及較有難度的走入山林課程，另外也安排肌力課及打高爾夫球。如果時間與體力不允許，每天在住家附近的公園或綠地走走，也有預防失智的效果。