橘世代／【學習變老】劉秀枝：做好準備 快樂獨老

每個人都會變老，過去祝壽常說長命百歲，近年愈來愈強調長壽以外還要健康，但根據衛福部統計，超過八成以上的老人至少有一種慢性病，且國人平均臥床時間約七至八年，似乎健康變老並非易事？台北榮總特約醫師、失智症權威劉秀枝說，健康不是無病痛，而是有病治療、無病健身，她上了年紀後參加同學會，幾乎人人都有病，但仍然保持良好的身心狀態，這就是健康的定義。

她以自己為例，七十歲是體力衰退的分水嶺，以前走路很快現在沒辦法了，經歷過乳癌治療，動過白內障及頸椎、腰椎手術，作為醫師，變老後跟大家一樣狀況不少，「孔子說七十而從心所欲，不踰矩，我都跟朋友開玩笑說，因為七十歲之後沒有能力去踰矩了。」她腳步輕盈走著紅樹林生態步道，一頭白髮剪得很短卻有型，面對鏡頭愉悅自在，難怪很多人說將來老了要跟她一樣。採訪到一半，一名年輕女性認出她來，原來是家中長輩身體不好，病中閱讀劉秀枝的文章很受到鼓舞，因此特地過來致謝。

長輩即教材 身心狀態積極

過去說人生七十才開始，她認為還要加上兩個字，人生七十才開始「生病」，但也不用過度擔憂，接受變老是一個自然過程，提前把自己的狀態調整好，身邊長輩就是我們變老的教材，例如經歷過父母或家中長輩生病，就要提醒自己提早預防，好比她的外甥，在父親心肌梗塞過世後開始運動，「所以，每個人要對自己的身心狀態積極一點」。

變老後，身邊親友一個個離開，剛開始接到朋友生病過世的消息當然難過，但慢慢的心情就淡然了，因為那只是有人先去另一個地方等大家罷了，積極的作法是多交新朋友，一次演講時，一名中老年男士提問「年老後，該如何交新朋友？」她建議可參加社區大學，找一個看來很友善的同學，加入他的同學群就會認識更多新朋友，當然前提是自己也要好相處。

安排行程 周末不打擾他人

退休後她繼續擔任台北榮總特約醫師、陽明交通大學兼任教授級臨床教師，也為自己安排社區大學課程，登山健行、打球、唱歌班、寫作班等，但晚上和假日大多是獨處時間，尤其周末絕對不打擾他人，因為朋友都有自己的家庭。劉秀枝說，自己從小就選擇要獨自生活，「我一直是孤獨的，但從來不覺得寂寞，我還怕有人打擾我的獨處時間」。

一個人生活可以專注在自己感興趣的領域，她許多時間花在看書和寫作上，以前工作忙碌，退休後才有時間好好閱讀，早起第一件事就是打開電腦看醫學期刊文獻，擔任聯合報「元氣周報」專欄作家，曾經一篇文章花費兩周、閱讀三十多篇醫學期刊後才完成。如果覺得寂寞就找人聊天，也可以拿一本書，邊讀邊跟作者對話，或是去菜市場，逛一圈就可以跟不少人交談。

她的書《終究一個人，何不快樂的獨老》寫到如何做好準備快樂獨老，最後一項就是「心態決定一切」，如果覺得老年不恐怖，就會過得很好，反之一直害怕變老，就會覺得很難過。美國外科醫師許爾文．努蘭出版的《死亡的臉》中提到，不要把晚年美化，但也不要覺得會很悽慘。她說，每個人情況不同，其實就是做好自己的事，好好過每一天。