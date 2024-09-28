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大腸癌等7癌別 單基因檢測納健保

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
健保署開共擬會議，通過，通過次世代基因定序檢測（NGS）相關診療項目，以及孕產婦周產期照護計畫擴大。記者曾原信／攝影
健保署開共擬會議，通過，通過次世代基因定序檢測（NGS）相關診療項目，以及孕產婦周產期照護計畫擴大。記者曾原信／攝影

為精準使用癌症標靶藥物，健保署自五月起，將次世代基因定序檢測（ＮＧＳ）納入健保，適用十九種癌別，但有些標靶藥物不需要採檢多位點，僅需檢驗單一基因，此舉能幫助健保使用更有效益，健保會日前召開共擬會議，通過七種癌別可採「單基因檢測」，新制最快十二月上路。

癌症標靶藥物能大幅增加藥效，但過去癌友要使用標靶藥物前，得自費二萬多元檢驗ＮＧＳ釐清是哪種基因突變，有些癌友因拿不出錢而錯過治療時機。今年五月健保署將十九種癌別，使用ＮＧＳ的費用納保給付。

健保署署長石崇良表示，ＮＧＳ的檢測是包裹式的多位點基因檢測，在台灣有部分的癌症患者，都屬於同一種的單一基因突變，因此篩檢不需要一次驗這麼多基因，共擬會決定，原開放的十九種癌別中的七種癌別，新增使用「單基因檢測」，檢驗費用由健保支付。

七種癌別為大腸直腸癌、黑色素瘤、甲狀腺癌不含髓質癌、腸胃道間質瘤、多發性骨髓瘤、Ｂ細胞淋巴癌檢驗、Ｔ／ＮＫ細胞血癌與淋巴癌等，每年九千多名癌友受惠。

健保署 基因 癌症

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