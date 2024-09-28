健保照護計畫擴大 孕產婦糖尿病照顧期延長

高齡產婦愈來愈多，近五年妊娠糖尿病患者增幅達百分之四十，健保署昨於共擬會通過擴大「孕產婦周產期照護計畫」，從原照顧期間為產後一個月，增至產後三個月，並加入產科醫師與助產人員共照方案，孕期到產後總計分六期監控孕產婦糖尿病，新制最快十一月上路。

健保署統計，孕婦患妊娠糖尿病從二○一九年一萬三五三八人，到二○二三年已達一萬八九五五人，增幅百分之四十，年齡層以卅一歲到卅五歲最多；醫療費用及藥費支出從二○一九年的四點四億元，二○二三年增加為六點四億元，增幅百分之四十六。

為照顧孕產婦，健保署共擬會昨通過擴大「孕產婦周產期照護計畫」，健保署醫務管理組組長劉林義表示，該計畫分成「妊娠糖尿病品質提升」跟「產科醫師與助產人員共照」兩部分。

一是鼓勵孕婦做葡萄糖耐受測試，懷孕期間檢出妊娠糖尿病，即讓營養師介入，健保署提供個案照護費管理費，因懷孕不適合服藥，鼓勵醫院必要時替孕婦施打胰島素，每人獎勵五百點，全年經費約四千三百萬元。

第二是加入產科醫師跟助產人員共同照顧孕婦，健保除給付原本生產費用，每件新增一萬二千點，若由醫師申報醫師每件二千點、助產人員一萬點；若由助產人員申報，助產人員每件二千點、醫師一萬點，如僅單一方申報，則不符資格。

該計畫是從孕婦懷孕第廿六周起自產後三個月內為止，總計分六期監控孕產婦糖尿病狀況，提供孕婦更好的照顧。