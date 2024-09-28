再創新高 明年健保總額破9千億

明年健保總額協商歷經十四小時，最終仍破局收場，付費者提出的方案為總額九二○七點五億元、醫界方案為總額九二五七點三億元，兩案併陳交由衛福部長邱泰源決定最終版本。健保署指出，無論最後拍板哪個方案，可確定明年健保總額再創新高破九千億，承諾明年健保費不會漲、罕藥預算也不會減少。

健保總額每年皆由付費者代表、醫界代表等，協調各類總額預算，但在廿五日協商明年健保的四大總額部門中，僅有牙醫、中醫部門的總額，雙方取得共識，醫院與西醫基層的總額，因預算增加幅度有疑慮，再次談不攏。

以衛福部重點政策「提高護理費」為例，醫界編列六點五九三億元，付費者代表、醫改會執行長林雅惠表示，醫界替護理師加薪是從去年就開始，但真正有幫護理師加薪的診所不到六成，憂心編列預算，實際也未替護理師加到薪，盼研擬指標，才願意支持此預算。

醫界代表：目標診所護師全加薪

醫界代表、醫師公會全聯會理事長周慶明表示，診所護理師加薪是去年下半年才推出，執行不到半年，難以一次到位，現已有六成診所替護理師調薪，今年目標是全部診所替護理師加薪。

健保點值長期被詬病過低，健保署編列約卅四億元預算改善支付標準。林雅惠指出，付費者代表有意改善待遇，但健保署未精算內容也無詳細執行方法，提案包含標點符號僅三百字，健保署根本是要付費者「空白授權」。

台灣醫院協會批評，政府任憑點值無止盡滑落，健保財務全由醫界承擔，醫院再有底氣也禁不起廿多年的虧損。最終雙方折衷同意編廿五億元改善支付標準。

健保署署長石崇良表示，明年總額若依高推估百分之五點五成長，總額將來到九二八六億元，比今年度總額多五三○億元，若扣除低推估百分之四點五二成長率計算，可協商金額為一七四億元，但醫界代表提出醫院總額方案增加二四七億元，早超過可協商範圍，才讓討論無法繼續。

協商過程中，醫界代表要罕藥退出健保總額，改由公務預算支付，石崇良表示，罕藥預算不會被移出總額，且罕藥預算明年還會成長，而不管明年總額是哪個方案，健保費都不會調漲。