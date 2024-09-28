健康你我他／懶用牙線、漱口 蛀牙迅速找上門

幼時我愛吃糖果，因此飽受蛀牙之苦，又因騎腳踏車不慎撞斷左門牙，容顏受損、說話「漏風」外，堆積在門牙坑洞中的食物殘渣散發出腐朽味讓人敬而遠之，直到做牙橋補牙後，才揮別缺牙的夢魘。經一事長一智，從此護牙更為上心，早晚用含氟牙膏刷牙，用牙線剔除牙縫的殘渣，飯後用鹽巴或茶葉漱口，牙齒有好長一段時間健康無恙。

出社會後，因工作繁忙疏於保健，慢慢地三餐、冷熱飲時感覺牙齒痠痛，就醫得知上顎左右各有牙齒蛀蝕，最後抽神經治療，做牙套保護，牙齒痠痛才獲得舒緩。耳順後，牙齦加快萎縮，舊有的牙橋與牙套失去護牙功效，牙齒又痠痛了，只得花錢重做，將來再視牙齦萎縮程度調整換新。

現在我遵照醫囑，每日輕輕刷牙以免牙齦受傷，每半年回診洗牙徹底洗淨牙結石，每三個月回診塗氟讓牙齒多一層保護膜，防止蛀牙、牙齦發炎腫痛。

養成良好護牙習慣做好牙齒保健，可確保我們三餐正常進食，營養充分補充，生活幸福美滿，是不可忽視的課題。