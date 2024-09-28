愛肝達人站／老婆幫老公測血糖，老公：「怎麼那麼痛！」

老公有糖尿病，每天請老婆扎針測血糖。這天扎完針，老公大叫：「怎麼那麼痛？」老婆在一旁冷笑：「看你還敢不敢在外面養小三！」

糖尿病目前是台灣最常見的國民病之一。據統計，國內約有200多萬的糖尿病患者，這個人數與台灣B型肝炎的人口差不多。

B型肝炎的可怕在於會演變為慢性肝炎，再演變為肝硬化，一旦肝硬化，每年有百分之五的病人會發生肝癌，此外，也會引起猛爆性肝炎。

同樣的血糖控制不好，就好比人體器官浸泡在高濃度的糖水內，短期內也許不會怎麼樣，除非你血糖高達好幾百，那可能會引起糖尿病昏迷，不治療可能會引起酮酸中毒死亡。

有了糖尿病，如果血糖控制不佳，長此以往，血管會動脈硬化，久了眼睛視力受影響甚至失明。末梢血管也因為血流不通，下肢血管阻塞，而必須截肢，截腳趾頭，像前總統蔣經國就是血糖控制不好，截去腳趾頭而坐輪椅。

糖尿病另一個可怕的是腎臟功能會慢慢變差，據統計，如血糖控制不好，10年之後，腎功能一定會受影響，進而引起尿毒症，最後只能靠洗腎或換腎維持生命。

人人都喜歡聽甜言蜜語，人會沾沾自喜，殊不知人可能會因此而志得意滿，不一定是好事。而糖尿病人吃了甜食也會喜形於色，殊不知那是一種慢性自殺。

有了B肝，需要定期抽血驗肝功能，並定期做腹部超音波，前者看B型肝炎病毒有沒有蠢蠢欲動，例如吃了增加免疫力的食品、藥品引起病毒大量繁殖而造成猛爆性肝炎而不自知；後者則是看你的寶貝肝臟有沒有長了肝癌而不自知，因為有B肝比沒B肝的人發生肝癌的機率多150倍！

對糖尿病病友而言，定期抽血是必要之惡，自己不敢扎，請老婆代勞也是一個方式，但要小心她會不會乘機報復，讓你痛不欲生。此外，近年來已有廠商開發隨時血糖監測系統，如一個銅板大的監測器，黏在你手臂上就不用一直扎針，雖然有時不太準，且兩個星期換一次，一次2000多元也是一種經濟負擔！

看病一般人都喜歡找態度溫和的醫師，但對糖尿病及肝病的醫師而言，這樣不一定是好的。例如你血糖太高，糖化血色素也太高，脾氣好的醫師可能給你用愛的教育諄諄教誨，其實那是一種甜蜜的負擔，等到幾年後腎功能惡化，需要洗腎時，就後悔莫及了。

對B肝病人而言，如果你有B肝，但因自覺身體好好的不追蹤，醫師也不嚴格的要求你，等到有一天你體重減輕了，或肚子痛再回來就醫才發現是肝癌末期，也就來不及了。甜言蜜語大家喜歡，甜食糖尿病人也喜歡，但思前想後，好好追蹤檢查，好好用藥才能留得青山在，享受美好的人生。

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