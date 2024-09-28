院長講堂／蔡兆勳投身安寧醫療 教會家屬「有種愛是放手」

「每個人都是向死而生！」台大金山分院院長蔡兆勳投入安寧緩和醫療20多年，透過傾聽、互信，陪伴末期病人走進善終大門，讓病人理解，接受安寧緩和醫療可讓最後一段路仍活得像「人」，也讓家屬認同「有一種愛是放手」、「適時放手才是真愛」，做到生死兩相安。

行醫看盡人生百態，蔡兆勳與病人之間有太多刻骨銘心故事，他娓娓分享時，幾度紅了眼眶。蔡兆勳說，有一對老夫妻都是家醫科門診病人，相處久了情同家人，幾年前老先生患口腔癌，最後照護過程因為躁動，手腳遭束縛，過得相當痛苦，因此建議老先生最後一哩路採取安寧緩和醫療，身上不再插滿管子，走得安詳、有尊嚴。

某一天老先生的遺孀帶讀大學的孫子到診間，對孫子說「要向蔡醫師說感謝，他讓阿公好走」，離開診間前，老婦人告訴蔡兆勳「我以後也要去那裡（安寧病房）」，一席話讓蔡兆勳很感動，讓病人走得無憾、家屬無悔，正是推動安寧緩和醫療的目的。

在死亡之前 只有學習面對

「我那麼有錢還如此痛苦，窮人怎麼辦…」這是一名財力雄厚的老翁告訴蔡兆勳的感觸，說明在死亡之前，只有學習面對，無關財富。這名老翁收治在VIP病房，他無法接受被插上鼻胃管，直嘆痛不欲生，蔡兆勳協助他與腫瘤科醫師、家屬溝通，讓病人感受到「有人懂我、與我同在」，也順利將鼻胃管移除，從愁容轉成笑容。

台大金山分院院長蔡兆勳。記者王慧瑛／攝影

統整6步驟、蔡10點、5良方

畢生投身安寧緩和醫療領域，蔡兆勳統整出「六步驟、蔡十點、五良方」。六步驟之首是精準評估，當生命只剩2天或20天，照顧內容不同，要掌握病程，才能規畫妥適且可行的醫療計畫。蔡十點是親切地打招呼、拉近彼此的距離、投其所好等方法，卻是與病人建立信任關係的不二法門。面對死亡準備的五良方，是生命回顧肯定自己、衝突化解、心願完成、四道人生、心靈成長，幫助病人找到面對死亡方法，就能降低恐懼。

蔡兆勳是嘉義人，就讀有「醫師搖籃」封號的嘉義中學，如願拚上醫科，考量個性較內向，又患手汗症，不適合走外科領域，直到實習時接觸家醫科，讓他找到定位。

茹素近30年 愛跑步做體操

也因為蔡兆勳的內心特質是內向，不敢接近人，但為扮演好家醫科醫師這個角色，他學會跟病人溝通互動，不斷自我調整改變，發現可以幫助病人，逐漸走出興趣，之後接觸安寧緩和醫療，讓他更明確感受到「我覺得我可以」，一路如魚得水。

蔡兆勳今年8月接下台大金山分院院長一職，他說，金山分院懷抱使命感，除要守護北海岸一帶居民健康，提供安老善終的照護，將持續擦亮「台大金山分院」招牌，發揮正念，帶給更多人力量。

蔡兆勳每周三仍在台大總院家醫科看診，照顧老病友，每周3天住金山分院宿舍，茹素近30年的他，生活很簡單，他喜歡跑步、做體操，騎腳踏車，「每天規律運動很重要，在醫院做體操都做到爆汗，隨時隨地都可做很有用。」他笑說，這就是他到目前肚子都沒有凸出來的原因。

蔡兆勳喜歡跑步、做體操，騎腳踏車，他認為每天規律運動很重要。圖／蔡兆勳提供