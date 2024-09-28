政院：居家托育中心督導、訪輔員 10月起加薪3000元

中央社／ 台北27日電

行政院晚間宣布，為提升居家托育中心服務品質與量能，自113年10月1日起，衛福部將提高居家托育中心督導及訪視輔導員薪資，每人每月調薪新台幣3000元，此外也會增聘行政人員，提升居家托育服務中心訪視服務品質。

行政院發言人李慧芝今天透過新聞稿指出，衛福部為管理居家保母的登記、管理及輔導工作，全國共設置71處居家托育服務中心，配置56名督導及463名訪視輔導員，為鼓勵人員久任，並能專注於居家保母訪視輔導工作及服務品質管理，衛福部將自10月1日起，提高居家托育中心督導及訪視輔導員薪資，每人每月調薪3000元。

現行居家托育服務中心督導薪資為3萬8000元至4萬3000元，訪視輔導員薪資為3萬4000元至3萬9000元，10月調薪後，督導薪資將提高至4萬1000元至4萬6000元，訪視輔導員薪資則提高至3萬7000元至4萬2000元。

另外，為減輕訪視輔導員行政工作，未來將依居托中心服務規模，每中心補助行政人員1名至2名，協助處理值班諮詢、家長接待與溝通、辦理活動、訓練及在職訓練時數登錄等行政庶務工作。

李慧芝說，期盼透過調整薪資及增補行政人力，提升居家托育服務中心訪視服務品質，讓家長安心送托。

李慧芝也提到，為維護受托兒童權益，訪視輔導員採無預約、安排不同時段的訪視；衛福部已函頒居家托育服務中心訪視工作指引，針對全日送托的3歲以下兒童、發展遲緩、出養童、家外安置童、及居家托育人員收托滿3名，提高該類對象的訪視頻率至少每年6次。

對於居家托育服務品質，李慧芝表示，訪視輔導員在訪視時，將從居家托育環境、照顧服務品質、辨識不當對待風險等3面向進行訪視輔導，共同維護兒童權益。

托育 薪資

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