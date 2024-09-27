孕婦飲食迷思不吃飯、只吃肉 營養師：恐影響胎兒生長

近年來，隨著高齡孕婦增加，孕婦罹患妊娠糖尿病人數不斷上升。衛福部健保署將於「孕產婦全程照護醫療給付改善方案」中新增妊娠糖尿病改善計畫。健保署醫務管理組長劉林義說，此預算編列5000多萬元，預計受惠人數2萬人，已於昨天共擬會議討論通過，預計10月中旬上路。

營養師公會全聯會常務理事蘇秀悅說，許多孕婦懷孕時，擔心妊娠糖尿病上身，不吃飯等任何澱粉食物，或是為多攝取蛋白質，而只吃肉類，這都是錯誤飲食方式，尤其多吃肉類，體內容易產生酮酸，恐影響胎兒的生長發育，建議孕婦飲食應均衡，應諮詢營養師採個別飲食設計。

「孕婦懷孕過程血糖保持穩定，有助於順利生產。」蘇秀悅說，孕婦血糖控制比一般人嚴格，且當懷孕前身體質量指數為20至24範圍時，懷孕後體重增加10公斤左右即可，不要增加太多，可是，許多孕婦迷思在懷孕初期多吃一點，給胎兒更多的營養，或把牛奶當水喝，體重一下增加3至5公斤，這些都是多吃的熱量，而真正增加熱量的時間為懷孕3至6個月。

蘇秀悅說，孕婦在懷孕時繼續喝含糖飲料、吃精緻糕點，血糖持續飆升，勢必罹患妊娠糖尿病，而讓胎兒體重過重，造成巨嬰，增加生產的危險及困難，但也有孕婦為嚴格控制血糖，連飯都不敢吃，因此務必接受營養師衛教諮詢，進行飲食的規畫及控制。

蘇秀悅說，孕婦應接受營養師諮詢，個別計算所需的熱量及營養，控制碳水化合物、澱粉，並搭配蛋白質攝取，在降低妊娠糖尿病的同時，也可以給胎兒足夠的營養，避免體重增加過快；一般來說，每次衛教時間需30至40分鐘，且必須於一個月後及懷孕第三期7至9個月再追蹤一次。

蘇秀悅說，目前營養師衛教諮詢，健保並未給付，民眾若有需要諮詢必須自費，健保署願意增加給付，讓孕婦遠離妊娠糖尿病，蘇秀悅樂觀其成，但個案管理費應真正要給予營養師。

蘇秀悅說，這一次，健保署納入生產後的妊娠糖尿病追蹤，這是很重要的，因為生產後血糖沒有降下來，往後很容易成為糖尿病，必須密切追蹤及監控。

隨著高齡孕婦的增加，罹患妊娠糖尿病人數也有增加的趨勢。台北長庚醫院婦產科系主任蕭勝文說，孕婦應好好控制血糖、體重，如果血糖控制度不佳，胎兒體型會比較大，增加生產時肩難產風險，且產婦的羊水會比較多，胎兒出生時容易出現低血糖等併發症。

蕭勝文說，孕婦控制體重，應是20周前約增加5公斤，20周後每二周增加1公斤，整體控制在14公斤以內，但臨床上曾遇到體重增加30、40公斤的孕婦，呼籲懷孕期間務必控制體重。