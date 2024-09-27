妊娠糖尿病人數5年增4成 健保署推改善計畫估2萬人受惠

近年來，隨著高齡孕婦增加，孕婦罹患妊娠糖尿病人數不斷上升，依健保署統計，自108年1萬3538人至112年增加為1萬8955人，漲幅高達40%，年齡層以31至35歲最多；醫療費用及藥費支出也自108年4.4億元，112年增加為6.4億元，增幅高達46%。

據統計，國內每年孕婦罹患妊娠糖尿病約1.8萬人，為照顧孕婦健康，衛福部健保署將於「孕產婦全程照護醫療給付改善方案」中新增妊娠糖尿病改善計畫。健保署醫務管理組長劉林義說，此預算為新編列5400萬元，預計受惠人數約2萬人，已於昨天共擬會議討論通過，預計10月中旬上路。

為降低妊娠糖尿病人數及醫療支出，劉林義說，計畫將妊娠糖尿病人納入醫師、助產孕期管理師、營養師的共照服務，持續糖尿病追蹤管理，因高齡、糖尿病史等妊娠糖尿病高危險族群，醫師會安排於空腹時進行口服75克葡萄糖測試，當喝下葡萄糖2小時後，經抽血檢測血糖。

劉林義說，但如在孕婦於妊娠糖尿病初期，仍可以經由飲食控制，降低罹病的機會，此時營養師衛教諮詢十分重要，以降低罹病後的藥物使用。

因此，健保署規畫從孕婦懷孕26周開始至生產後3個月內，共分為六期監控糖尿病，每一期醫院可以獲得不同點值給付，但最晚必須於第三階段納入，且納入個案追蹤的前二次須由營養師介入衛教諮詢，如果六期均順利完成共可獲得2700元。

此六期分為懷孕26至30周可以獲得600點（每點為一元），28至32周可以獲得500點，30至34周及32至36周各為200點，生產前追蹤為800點，生產後3個月內追蹤給付400點個案管理費。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，孕婦在懷孕過程中可能因為妊娠糖尿病，造成胎兒發育不良而胎死腹中，或是導致胎兒過大增加生產風險，目前健保署擬定妊娠糖尿病改善計畫中，將新增孕期管理師，隨時監測追蹤孕婦血糖、體重。

黃建霈說，女性懷孕前、後，體重控制十分重要，在懷孕前體重就不應過重，以防懷孕後就會出現妊娠糖尿病等併發症，但國內目前有關女性懷孕後體重增加的建議，都是以歐美國家數據為主，其實國內並不適用。

黃建霈說，未來孕期管理師制度上路後，可以更加收集、分析國內孕婦懷孕期間體重增加的狀況，並擬定國內相關指引及標準，提供孕婦更好的照顧，投資下一代的健康。