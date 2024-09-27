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颱風最快晚間生成 國家公園署提醒登山遊憩提高警覺

中央社／ 台北27日電
國家公園署今天指出，提醒從事戶外活動的民眾，密切關注中央氣象署最新天氣動態及資訊。圖／聯合報系資料照片
國家公園署今天指出，提醒從事戶外活動的民眾，密切關注中央氣象署最新天氣動態及資訊。圖／聯合報系資料照片

熱帶性低氣壓最快今晚增強為輕颱，內政部國家公園署今天指出，提醒從事戶外活動的民眾，密切關注中央氣象署最新天氣動態及資訊，因應天氣變化，隨時調整登山行程及順延遊憩活動，以維護自身安全。

交通部中央氣象署今天指出，未來1周要留意颱風動態，位於台灣東方的熱帶性低氣壓最快今晚到明天清晨增強為輕度颱風山陀兒，最靠近台灣的時間點為9月30日到10月2日。

國家公園署傍晚透過新聞稿表示，依據交通部中央氣象署最新氣象資料顯示，琉球南方海面熱帶性低氣壓未來有機會進一步增強為颱風，目前根據各國數值模式預測，若生成颱風經台灣東部海面北上機率大，屆時對北部及東半部帶來降雨。

國家公園署強調，從事戶外活動的民眾，密切關注交通部中央氣象署最新天氣動態及資訊，適時因應天氣變化，隨時調整登山行程及順延遊憩活動，以維護自身的安全。

國家公園署再次提醒，未來1周天氣恐受東北風或低氣壓（颱風）影響，造成部分地區有短暫陣雨、雷雨或大雨情形發生，從事登山或是水域活動的朋友，請留心周遭環境變化，隨時注意是否有坍方、落石或溪水暴漲的情形，以便及時變更行程及應變危險。

國家公園署指出，進行任何遊憩活動前，請務必做好行前規畫及準備相關必需裝備，才能開心出遊平安回家。

國家公園 天氣動態 颱風

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