快訊

大型車事故頻傳 交部祭3措施：加強路口稽查、安全查核

500盤2024／313間餐廳奪盤、159間新入榜 首創500盤永續綠皮書獎

聽新聞
0:00 / 0:00

癌友挑戰騎車環台 醫師：從前病懨懨病人反過來照顧我

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
繼去年與馬偕紀念醫院等團體合作抗癌門士單車環台後，2024「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌、單車環台圓夢活動今天在馬偕紀念醫院舉行啟程記者會。記者邱德祥／攝影
繼去年與馬偕紀念醫院等團體合作抗癌門士單車環台後，2024「不倒騎士騎出生命」益騎關心癌、單車環台圓夢活動今天在馬偕紀念醫院舉行啟程記者會。記者邱德祥／攝影

癌症病友甩開治療，挑戰單車環島。馬偕醫院今舉行「不倒騎士 騎出生命」癌友單車環台圓夢活動啟程記者會。馬偕醫院副院長許希賢曾參與活動陪同騎車，他表示，參加活動前不敢相像自己的病人，運動會比他強，結果騎腳踏車時，反過來要被自己的病人照顧。

該計畫是由50位癌友及親屬報名，騎單車環台共10天，從11月3日從馬偕醫院出發，一路行經宜蘭、花蓮、台東、屏東、台南、雲林、台中、新竹再回到台北，沿途騎乘約1100公里。

衛福部國健署長吳昭軍表示，癌症早期發現有助於精準預防及治療，政府目前有提供五篩篩檢，希望可以早期發現，讓癌友有受到更好的照顧跟生活品質。

馬偕紀念醫院胸腔外科主任、台灣抗癌協會理事長黃文傑分享，自己已經歷經6次陪伴騎車環島，為了準備環島騎乘挑戰，這些癌友已經開始練習，上午已經去繞北海岸練習。

馬偕醫院副院長許希賢先前也參加過陪騎活動，他說，第一次參加前，他不敢相信自己的病人運動項目會贏過他，我還記得十幾年前病人病懨懨要照顧他的畫面，沒想到騎乘單車時卻換他照顧我。自己這次雖然沒有參與整段陪騎，但也跟著車隊騎段路途，現在已經開始練角準備騎車。

馬偕醫院總院長張文瀚也說，運動對於病友的康復過程具有極大的幫助，這次活動不僅是體力的挑戰，也給予癌友心靈上的養分，並期待與癌友們與陪騎者能順利平安完成這段充滿意義的旅程。

本次活動進行中發中意外插曲，在吳昭軍致詞剛開始時，一名來院看診的阿伯突然昏倒重摔倒地。與會醫事人員蜂擁而上，並通報急診支援。急診出身的張文瀚也在旁指揮工作人員，並確認阿伯狀況，活動才繼續進行。

記者會活動進行時發中意外插曲，在國建署長吳昭軍致詞時，一名來院看診的阿伯突然昏倒重摔倒地，與會醫事人員蜂擁而上，並通報急診支援。記者李青縈／攝影
記者會活動進行時發中意外插曲，在國建署長吳昭軍致詞時，一名來院看診的阿伯突然昏倒重摔倒地，與會醫事人員蜂擁而上，並通報急診支援。記者李青縈／攝影
記者會活動進行時發中意外插曲，一名來院看診的阿伯突然昏倒重摔倒地，與會醫事人員蜂擁而上，急診出身馬偕醫院院長張文瀚也在旁指揮工作人員，並確認阿伯狀況。記者李青縈／攝影
記者會活動進行時發中意外插曲，一名來院看診的阿伯突然昏倒重摔倒地，與會醫事人員蜂擁而上，急診出身馬偕醫院院長張文瀚也在旁指揮工作人員，並確認阿伯狀況。記者李青縈／攝影

單車 馬偕醫院 騎車環島

延伸閱讀

影／不倒騎士單車環台圓夢 號召癌友運動抗癌

最超值的健康投資 運動可降3成罹癌風險

醫界盼罕病藥費移出健保 國健署：邏輯何在

國健署：心血管疾病年奪5.6萬人命 籲改變7項習慣

相關新聞

第17號颱風「燕子」生成！最新預測路徑曝光 氣象署揭對台影響

日本氣象廳今天下午2點宣布，位於關島附近的熱帶性低氣壓生成今年第17號颱風「燕子」。中央氣象署表示，燕子颱風距離台灣遙遠...

健保總額協商再破裂！兩案併陳待衛福部長邱泰源拍板

明年度健保總額協商破局，健保會執行秘書周淑婉表示，25日總額協商結束，今日確認內容，然而經歷14小時的討論，醫院、西醫基...

滷味店酸菜放地上 網酸「美味的秘訣」高市衛生局：飭令改善

高雄岡山區一家滷味店門口地上放2包酸菜，放了超過4小時，網友上網發問「難道酸菜們是在吸收天地日月精華？」引發食安疑慮，高...

手工麻糬冷藏變硬疙瘩 正確保存秘訣顛覆民眾常識

南投縣有民眾購買草屯鎮知名手工麻糬，沒吃完的麻糬放冰箱冷藏，沒想到隔天麻糬變得硬梆梆，難以下嚥，直呼可惜。南投醫院營養師...

這什麼颱風名？「山陀兒」是熱帶水果 作家：中南部路邊可見

台灣東方太平洋海面上，兩個低壓中心發展當中，預估將在今（27）晚生成「燕子」颱風，另一個則預計最快在明（28）天增強為颱風「山陀兒」。關於颱風的名字，有作家指出，山陀兒（Krathon）和上周的葡萄桑...

颱風最快晚間生成 國家公園署提醒登山遊憩提高警覺

熱帶性低氣壓最快今晚增強為輕颱，內政部國家公園署今天指出，提醒從事戶外活動的民眾，密切關注中央氣象署最新天氣動態及資訊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。