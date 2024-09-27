癌友挑戰騎車環台 醫師：從前病懨懨病人反過來照顧我

癌症病友甩開治療，挑戰單車環島。馬偕醫院今舉行「不倒騎士 騎出生命」癌友單車環台圓夢活動啟程記者會。馬偕醫院副院長許希賢曾參與活動陪同騎車，他表示，參加活動前不敢相像自己的病人，運動會比他強，結果騎腳踏車時，反過來要被自己的病人照顧。

該計畫是由50位癌友及親屬報名，騎單車環台共10天，從11月3日從馬偕醫院出發，一路行經宜蘭、花蓮、台東、屏東、台南、雲林、台中、新竹再回到台北，沿途騎乘約1100公里。

衛福部國健署長吳昭軍表示，癌症早期發現有助於精準預防及治療，政府目前有提供五篩篩檢，希望可以早期發現，讓癌友有受到更好的照顧跟生活品質。

馬偕紀念醫院胸腔外科主任、台灣抗癌協會理事長黃文傑分享，自己已經歷經6次陪伴騎車環島，為了準備環島騎乘挑戰，這些癌友已經開始練習，上午已經去繞北海岸練習。

馬偕醫院副院長許希賢先前也參加過陪騎活動，他說，第一次參加前，他不敢相信自己的病人運動項目會贏過他，我還記得十幾年前病人病懨懨要照顧他的畫面，沒想到騎乘單車時卻換他照顧我。自己這次雖然沒有參與整段陪騎，但也跟著車隊騎段路途，現在已經開始練角準備騎車。

馬偕醫院總院長張文瀚也說，運動對於病友的康復過程具有極大的幫助，這次活動不僅是體力的挑戰，也給予癌友心靈上的養分，並期待與癌友們與陪騎者能順利平安完成這段充滿意義的旅程。

本次活動進行中發中意外插曲，在吳昭軍致詞剛開始時，一名來院看診的阿伯突然昏倒重摔倒地。與會醫事人員蜂擁而上，並通報急診支援。急診出身的張文瀚也在旁指揮工作人員，並確認阿伯狀況，活動才繼續進行。