賴總統接見生命獎章得主 肯定克服困境創造價值

總統賴清德今天接見第27屆全球熱愛生命獎章得主，推崇所有獲獎者克服個人困境，在各自領域做出卓越貢獻，創造屬於自己的生命價值，也為他人帶來希望與力量。

總統賴清德下午接見「第27屆全球熱愛生命獎章」得主與家屬時表示，感謝周大觀基金會成立27年來，秉持大觀熱愛生命的精神，持續透過這個獎項，向全世界傳播各個得獎人的故事，激勵了無數人能夠勇敢面對生命的挑戰。

總統說，今年24位獎章得主從將近3500人的競爭中脫穎而出，不僅在教育、醫療、藝術以及公益等領域克服個人的困境，創造屬於自己的生命價值，也為其他人帶來更多希望與力量，意義非凡。

賴總統提到，今年獎章得主穆罕默德．雷茲萬（Mohammed Rezwan）是一位建築師，面對全球氣候變遷的嚴峻考驗，以建築專業為80多萬名孟加拉學童打造水上漂浮學校，希望讓更多學生獲得教育的機會。

總統說，無國界記者梅蘇恩．柏克達爾（MaysounBerkdar）面對獨裁政權的打壓，依然堅持為難民發聲，號召全球關注難民議題。台灣的江秀真是首位完成攀登世界7大洲7頂峰的女性登山家，不只追求個人成績的突破，並且持續透過校園演講推廣登山安全及生命教育，鼓勵更多年輕人勇敢追求夢想。

總統表示，同樣令人敬佩的還有藝術領域、不向罕病低頭的徐若鈞，不僅入選各大美展，更擔任金門、新竹鐵道村以及台北寶藏巖的駐村藝術家，持續透過作品向社會展現生命的韌性。

賴總統說，不只這幾位的故事，每一位得主都在各自的領域做出卓越的貢獻，而大家所關切的議題，也是政府正在努力的目標。像是面對氣候變遷的挑戰，總統府成立國家氣候變遷對策委員會，持續推動能源轉型，加強因應氣候變遷風險的調適機制，並且針對減碳目標凝聚社會共識，讓國家能夠永續發展。

他說，如同所有獲獎者的努力和付出，政府的責任也是持續提供民眾所需的支持，並且打造一個更具包容、充滿關懷的社會。